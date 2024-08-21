Общество

Строительные вагончики на территории Изборской крепости поставили правомерно — правительство области

Строительные вагончики на территории музея-заповедника «Изборск» поставили правомерно на период проведения работ. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

В редакцию Псковской Ленты Новостей обратился представитель музейного сообщества Псковской области с информацией, что на территории охранной зоны государственного музея-заповедника, буквально в нескольких метрах от западной стены Изборской крепости поставили биотуалеты и строительные вагончики.

«На территории охранной зоны государственного музея-заповедника, буквально в нескольких метрах от западной стены Изборской крепости, на частном участке появилась куча грязного грунта, два биотуалета и два типовых строительных вагончика. Обещают подвезти еще шесть таких же. Всё это будет называться "городок рабочих", которые будут заниматься благоустройством улиц», – написал представитель музейного сообщества.

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Редакция Псковской Ленты Новостей обратилась в правительство Псковской области за разъяснениями.

Отмечается, что в отношении указанного земельного участка распространяются требования к осуществлению хозяйственной деятельности и к градостроительным регламентам в границах территории объекта культурного наследия регионального значения «Достопримечательное место Изборск, связанное с рождением российской государственности», утвержденные приказом комитета по охране объектов культурного наследия Псковской области.

Земельный участок находится в зоне с установленным режимом Р-4 (исторические населенные пункты). В границах территорий с режимом Р-4 запрещается:

размещение объектов капитального строительства на землях общего пользования и других территориях, свободных от застройки;

изменение красных линий, границ улиц, подъездов, проездов и земель общего пользования;

строительство малоэтажных блокированных домов (таунхаусов), многоэтажных домов;

установка несоразмерных архитектурному решению окон на лицевых фасадах;

прокладка наземных и надземных инженерных сетей (коммуникаций).

«Требования, установленные приказом, не содержат запрета на размещение временных построек (строительных вагончиков)

на период проведения работ», – отметили в правительстве.