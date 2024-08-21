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Общество

Наталья Мельникова: Отделение СФР проиндексирует пенсии работающих псковичей

26.08.2024 14:35|ПсковКомментариев: 0

Подписан закон, который возвращает индексацию страховых пенсий работающих пенсионеров с 2025 года. О том, каков механизм будущей индексации, рассказала управляющий отделением Социального фонда России по Псковской области Наталья Мельникова на брифинге 26 августа, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

В федеральный закон о страховых пенсиях внесены поправки, согласно которым с 1 февраля 2025 года пенсия работающих пенсионеров будет повышаться точно так же, как и у неработающих. 

«Сейчас это происходит в начале каждого года с учетом инфляции за предыдущий год. С 2016 года страховые пенсии работающим пенсионерам не индексировались. При этом каждое повышение обязательно учитывается на лицевых счетах пенсионеров, а выплаты с учетом пропущенных индексаций они получают после завершения трудовой деятельности. Теперь, в соответствии с поправками в закон, страховые пенсии граждан будут индексироваться, не зависимо от того, работает пенсионер или нет. Сумму пенсии с начисленной индексацией можно посмотреть в личном кабинете на портале госуслуг или обратиться в клиентскую службу регионального отделения СФР. Размер прибавки будет рассчитываться из этой суммы — то есть, от всего объема сформированных пенсионных прав», – рассказала Наталья Мельникова. 

Она уточнила, что все виды страховых пенсий, включая пенсии по инвалидности и по потере кормильца, будут индексироваться независимо от выполнения трудовой деятельности. Особенность механизма повышения заключается в том, что индексацию применяют не к выплачиваемой пенсии, а к ее более высокому размеру, который учитывает все ранее пропущенные индексации. Такой вариант позволяет обеспечить более высокую прибавку к выплатам.

«Например, пенсия работающего пенсионера составляет 17,4 тысячи рублей а с учетом пропущенных индексаций за три предыдущих года работы - 23,4 тысячи рублей. Это и является более высоким размером пенсии, который закреплен на лицевом счете пенсионера, и именно по нему будет рассчитываться индексация. При этом данная прибавка будет установлена к уже получаемой пенсии в 17,4 тысячи рублей. Таким образом, в 2025 году работающие пенсионеры будут получать пенсию с учетом индексации 2025 года, в 2026 году — с учетом индексации 2025 и 2026 годов. Когда пенсионер уволится, его пенсия будет дополнительно увеличена, исходя из всех пропущенных ранее повышений», – уточнила глава отделения Социального фонда РФ. 

При этом возобновление индексации работающим пенсионерам в следующем году будет проведено автоматически. То есть псковичам не нужно будет обращаться в региональное ОСФР по Псковской области для подачи заявления и предоставления каких-либо документов: все плановые индексации проводятся автоматически.

С 1 августа для тех пенсионеров, которые продолжали свою трудовую деятельность, проводится ежегодный беззаявительный перерасчет. В отличие от традиционной индексации, при которой размер пенсии повышается на фиксированный коэффициент, августовский перерасчет зависит от уровня заработанной платы в прошедшем году, факта работы на дату перерасчета и ее продолжительности.

Подробную информацию об индексации пенсии можно посмотреть на сайте соцфонда. Также жители области могут задать интересующие их вопросы, позвонив по номеру регионального контакт-центра отделения СФР по Псковской области: 8-800-200-00-98 с понедельника по четверг — с 8:30 до 18:00, в пятницу - с 8:30 до 15:30.

Пресс-портрет
Мельникова Наталья Геннадьевна Депутат Псковской городской Думы по округу №5, управляющая отделением Пенсионного фонда РФ по Псковской области
Теги: #Социальный фонд России
Источник: Псковская Лента Новостей
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