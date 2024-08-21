Общество

Мигрантов хотят обязать заранее оплачивать себе дорогу домой

В Совете Федерации задумались над тем, как разгрузить бюджет РФ от расходов на отправку нерадивых мигрантов или тех иностранцев, у кого завершился трудовой патент или контракт на работу в России, в страны их пребывания. Чтобы гарантировать наличие таких сумм в нужное время, парламентарии предлагают установить законодательно норму, по которой каждый иностранный работник до въезда в Россию обязан был бы положить на специальный счет деньги в размере стоимости авиабилетов к себе домой из России. Об этом рассказал один из авторов инициативы сенатор Вадим Деньгин.

Речь идет, как пояснил законодатель, об «обеспечительной сумме», которая должна вноситься на спецсчет заранее, до въезда в Россию человека, желающего у нас работать. «Сейчас мы с коллегами-сенаторами прорабатываем такую инициативу. Сумма, которая должна лежать на спецсчете приезжающего к нам мигранта — это стоимость авиабилета, которая потребуется в случае возврата иностранца в его страну по причине истечения срока трудового патента или контракта, а также тогда, когда мигрант выдворяется за пределы России за противоправные деяния», — рассказал Деньгин.

Он отметил, что такой механизм позволит отправлять иностранных работников из России к себе домой, не расходуя средства бюджета РФ. При этом, как сообщил сенатор, в новых поправках планируется предусмотреть, что такую «обеспечительную сумму» может вносить не только сам иностранный работник, но и за него — государство, откуда он приезжает, пишет «Парламентская газета».

«У нас нередко складывается ситуация, когда мигрант, который должен покинуть Россию, говорит, что денег у него нет. И он выдворяется за средства бюджета РФ, за средства российских налогоплательщиков. Это неправильно — дорогу домой для таких людей Россия оплачивать не должна. Постараемся проработать эту инициативу с тем, чтобы до конца года внести ее в Госдуму, предварительно согласовав ее в правительстве России», — заявил Вадим Деньгин.

Стоит отметить, что вопрос обязательной обеспечительной суммы для мигрантов обсуждается уже более десяти лет — впервые такие изменения в законодательство РФ предложили депутаты Заксобрания Санкт-Петербурга. Только тогда, в сентябре 2013 года, речь шла о том, чтобы обязать иностранных граждан, въезжающих в Россию без визы, иметь при себе на дату въезда денежные средства в сумме не менее шестикратного размера прожиточного минимума.

Однако подобным нововведениям все время активно противостоят миграционные лоббисты — как внутри страны, так и за рубежом. Об этом заявил член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека Кирилл Кабанов. Причины, по его словам, следующие: во-первых, введение обеспечительной суммы упростит процедуру высылки мигрантов, во-вторых, снизит их поток в РФ, что лоббистам, очевидно, сильно не нравится.

«Соответственно, то, что предлагается сейчас сенаторами, — правильная идея, которую, полагаю, поддержат и в ряде структур МВД России, и в некоторых правительственных структурах. Но есть и те, кто будет выступать против нее, — это те, кто противодействует вообще любому изменению законодательства, ужесточающего въезд мигрантов в нашу страну», — пояснил Кабанов.

При этом общественник-эксперт по миграционным вопросам добавил, что обеспечительная сумма, как он считает, должна рассчитываться исходя из действующих транспортных цен (в частности на авиаперелеты), а не закрепляться в размерах прожиточного минимума или в какой-то иной подобной финансовой константы.

По данным МВД России, сейчас в России находится порядка 6,5 миллиона мигрантов. По неофициальным данным, это количество в три-четыре раза больше.