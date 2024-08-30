Общество

Более 20 тысяч рублей на сборы ребенка в школу потратили свыше 20% респондентов ПЛН

Более 20 тысяч рублей на сборы ребенка в школу потратил 21% респондентов ПЛН. Такие сведения следуют из опроса, в котором приняли участие 164 человека.

57.32% опрошенных псковичей не тратят деньги на сборы в школу, так как не имеют детей школьного возраста. В то же время 21.34% респондентов потратили более 20 000 рублей на то, чтобы подготовить ребенка к учебному году.

От 10 до 20 тысяч рублей потратили 12.20% родителей, а по 4.27% участников опроса отметили, что потратили от 5 до 10 тысяч и до 5 тысяч рублей.

Лишь у 0.61% все необходимое для школы осталось с прошлого учебного года.

Сейчас на сайте ПЛН стартовал новый опрос: Хотите ли вы, чтобы ваш ребенок получил высшее образование в регионе?