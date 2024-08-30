Погрузка нефтепродуктов на железной дороге в Псковской области выросла в 1,3 раза

Погрузка на железной дороге в Псковской области выросла на 3,3% с начала года. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в службе корпоративных коммуникаций Октябрьской железной дороги - филиала ОАО «РЖД».
Погрузка на сети ОАО «РЖД» в Псковской области за 8 месяцев 2024 года составила 337,5 тыс. тонн грузов, что на 3,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года. В том числе погружено:
В августе 2024 года на железнодорожных станциях в Псковской области погружено 55,2 тыс. тонн, что на 6% больше августа прошлого года.