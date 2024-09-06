Общество

Обязательную сертификацию самокатов планируют начать с 1 марта

Минпромторг приступил к обсуждению своего проекта постановления правительства: оно вводит регулирование для рынка самокатов. Ведомство считает, что с 1 марта 2025 года в РФ следует ввести обязательную сертификацию этой продукции. Дело в том, что «продукция несет повышенный риск для здоровья и жизни потребителей», пояснили в министерстве, поэтому логично подтверждать ее качество уже действующим требованиям в форме обязательной сертификации.

Тем более, часто «заявленные иностранными производителями характеристики не соответствуют реальным», отметили в Минпромторге. Поэтому на практике товары должны будут соответствовать нашему ГОСТу на «Электрические средства индивидуальной мобильности» (СИМ). Он вступил в силу с 1 февраля 2023 года. Под его действие попадают электрические СИМ, которые работают на батареях.

В стандарте описаны общие требования к комплектации продукции, а также к ее электрическим компонентам. Плюс ГОСТ установил ограничение скорости для продукции — не более 8 км/ч и описал тонкости зарядки батарей, хранения энергии, устойчивости продукции, ее различимость на дороге: СИМ надо оборудовать световозвращателями, а также многое другое.

В 2024 году власти дополнили стандарт положением: самокаты нужно оборудовать устройством ограничения скорости, для этого нужно понимать, по какой территории они перемещаются. Поэтому СИМ следует подключить к ГЛОНАСС и другим спутниковым навигационным системам, которые автоматически определят его расположение. В документе также сказано, что на самокате должен быть модуль сотовой связи, который при необходимости передаст владельцу информацию о координатах нахождения транспортного средства, пишут «Известия».