Общество

Детские больницы в Пскове и Великих Луках посещают специалисты медцентра Минздрава

Федеральные специалисты из национального медицинского исследовательского центра по здоровью детей Минздрава России посетят детские областные больницы в Пскове и Великих Луках на этой неделе. Об этом сообщили в Telegram-канале комитета по здравоохранению Псковской области.

Фото: комитет по здравоохранению Псковской области

Визиты федеральных экспертов в регион осуществляются в рамках федерального проекта «Развитие сети национальных медицинских исследовательских центров». Основная цель визитов - методическая поддержка областных врачей по детской хирургии.

С 9 по 10 сентября специалисты работают в Детской областной клинической больнице, а 11 сентября они посетят Великолукскую детскую городскую больницу, которая скоро станет филиалом детской областной. Итоги визитов специалисты подведут на совещании в правительстве Псковской области 12 сентября.

«Сотрудничество с федеральными экспертами позволяет не только повысить квалификацию медицинских работников, но и улучшить качество обслуживания юных пациентов. Методическая поддержка включает в себя обмен опытом, внедрение современных подходов и технологий, что в конечном итоге сказывается на результатах лечения», - отметили в комитете.