Общество

В России предложили избавиться от 11-летнего срока обучения

Помощник президента РФ, председатель Российского военно-исторического общества Владимир Мединский заявил, что продолжительность образования в российских школах и вузах нужно сократить.

По мнению Мединского, время диктует сокращение продолжительности среднего образования, а 11 лет в школе - это непозволительная роскошь. Об этом он высказался в ходе встречи с молодежью в рамках проекта «Арктический диалог» в Мурманске.

Председатель РВИО отметил, что образование должно быть спрессовано по времени, чтобы молодые люди могли раньше вступать в сферу профподготовки и быть конкурентоспособным, а не начинать в 19 лет размышлять, чем бы заняться, пишет «Московский Комсомолец».

Также Мединский выразил мнение, что в ближайшие десятилетия уйдет в прошлое и классическое пяти-шестилетнее образование в вузах.