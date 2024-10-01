Т1 Иннотех автоматизирует управление командировками

Т1 Иннотех, ведущий поставщик инновационных решений для цифровизации бизнеса, представляет рынку новый программный продукт «Энва.Командировки» для автоматизации управления рабочими поездками. Разработка пополнит линейку решений компании, предназначенных для повышения эффективности бэк-офисных бизнес-процессов.
Продукт аккумулирует данные о деловой поездке в единой системе и позволяет прозрачно контролировать весь процесс ее оформления — от создания заявки и бронирования тревел-услуг до подготовки итогового отчета. Благодаря этому сотрудники могут эффективно обрабатывать заявки на командировки, а руководители — согласовывать их в кратчайшие сроки и грамотно управлять сопутствующими расходами.
Автоматизированная система учитывает важные регламентирующие акты, включая трудовое законодательство РФ и внутренние нормативные документы, относящиеся к организации бизнес-поездок. Дополнительно функциональность продукта позволяет подключить к процессу аккредитованную тревел-компанию для бронирования транспортных билетов и гостиниц. Пользователи «Энва.Командировки» могут работать с системой в удобном интерфейсе на разных устройствах, в том числе в мобильном приложении.
Продукт «Энва.Командировки» выполнен на современном технологическом стеке и поддерживает работу с Java, PostgreSQL, Inbox, React, Kotlin. В решении реализована архитектура on-premise для развертывания на серверах заказчиков, что обеспечивает безопасность данных и независимость от стороннего оборудования и внешних специалистов.