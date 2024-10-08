Общество

Глава Минсельхоза призвала ставить свечи ради дождя и урожая

Оксана Лут рассказала, что из-за отсутствия дождей сев озимых идет тяжело, и призвала ставить свечки покровителю дождя и урожая Илье-пророку, сообщили в РБК.

Фото: freepik

Из-за того что в ряде регионов, где сеют озимые, давно не было дождей, сев проходит тяжело, от влаги будет зависеть и урожай, заявила министр сельского хозяйства Оксана Лут в кулуарах международного форума «Биопром», передает «Интерфакс».

Планируется посеять около 20 млн га озимых, как и в прошлом году, рассказала Лут.

«Сеем просто в песок в надежде, что пойдет дождь. Очень надо идти в церковь и ставить свечку Илье за то, чтобы пошел дождь. Всех призываю», — сказала она.

Выступая на форуме, Лут подчеркнула, что в этом году Россия «попала во все возможные природные явления».

«Сначала у нас были возвратные заморозки, потом с апреля началась засуха, и она продолжается до сих пор: в некоторых регионах с апреля не было дождя. Сибирь у нас залило, там невозможно было еще несколько недель назад убраться. И саранча налетела, а еще в последнюю неделю на юге был песок, которым замело все посевы, которые остались еще не убранными», — перечислила министр.