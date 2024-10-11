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Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

14.10.2024 09:15|ПсковКомментариев: 0

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.

Россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе - с 28 октября по 2 ноября перед празднованием.

Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха, пишет РИА Новости.

День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России"» от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться «О днях воинской славы и памятных датах России»).

Теги: #праздники
Источник: Псковская Лента Новостей
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