Общество

Россиянам напомнили о четырехдневной рабочей неделе в начале ноября

Рабочая неделя с 5 по 8 ноября продлится всего четыре дня благодаря празднованию Дня народного единства в понедельник, 4 ноября.

Россияне будут работать шесть дней на предшествующей неделе - с 28 октября по 2 ноября перед празднованием.

Согласно 153 статье Трудового кодекса РФ, работа в выходной или нерабочий праздничный день должна быть оплачена не менее чем в двойном размере. Вместо двойной оплаты сотрудник может выбрать дополнительный день отдыха, пишет РИА Новости.

День народного единства - государственный праздник, который ежегодно отмечается в России 4 ноября. Он был учрежден Федеральным законом «О внесении изменений в статью 1 Федерального закона "О днях воинской славы (победных днях) России"» от 29 декабря 2004 года (после внесения изменений от 21 июля 2005 года закон стал наименоваться «О днях воинской славы и памятных датах России»).