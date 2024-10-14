Общество

Госдума приняла закон о распространении «дачной амнистии» на хозпостройки

Госдума приняла во втором и заключительном третьем чтениях законопроект, который предполагает распространение «дачной амнистии» на хозпостройки, а также на дома на несколько семей. Документ был размещен 15 октября в электронной базе нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает распространить упрощенную регистрацию на расположенные на дачных участках хозяйственные постройки: сараи, бани, летние кухни. Кроме того, законопроектом предлагается упростить порядок регистрации домов, поделенных для проживания нескольких семей.

При этом такое право не распространяется на те объектам недвижимости, которые были признаны судом самовольными постройками, подлежащими сносу.

Согласно пояснительной записке, после принятия закона сведения о таких объектах будут вноситься в единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН) на основании техпаспортов или оценочной документации, если до 1 января 2013 года они стояли на техническом или государственном учете в составе домовладения, также у человека имеется право на соответствующий земельный участок.

«Положение этого законопроекта направлены на обеспечение законных интересов граждан при государственной регистрации прав на принадлежащее им недвижимое имущество», — подчеркнул на заседании первый зампред комитета Госдумы по государственному строительству и законодательству Даниил Бессарабов.

Он заявил, что с момента начала работы над законопроектом уже более 15 млн российских граждан воспользовались таким упрощенным порядком оформления недвижимости, пишут «Известия».