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Культура

Начинается видеотрансляция программы «Беседка»: Взаимодействие ТОС со сферой культуры в Усвятском районе

15.10.2024 12:05|ПсковКомментариев: 0

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Беседка», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).      

Гости студии - глава Усвятского района Дмитрий Петров, глава сельского поселения «Церковищенская волость» Олег Козлов и заведующая сельский клубом в деревне Церковище Светлана Банифатьева.

Они расскажут, сколько ТОС действуют в Усвятском районе. По каким направлениям они работают и как помогают сфере культуры? А также какие планы по работе ТОС на территории района на ближайшую перспективу? Ведущая - Любовь Кузнецова.

Теги: #ТОС
Источник: Псковская Лента Новостей
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