Общество

День отца – отмечаем интересно!

В ресторане «Покровский» вновь пройдет воскресный бранч, посвященный празднованию Дня отца. Отличный повод пригласить папу в ресторан, к тому же атмосфера на бранче всегда особенная - неспешная, радостная, напоминающая о выходных.

Итак, по порядку:

Атмосфера:

Обычно в ресторан приходят на ланчи, деловые встречи и особые торжественные ужины, но ВОСКРЕСНЫЙ БРАНЧ – особое мероприятие. В этот день в ресторане шведскую линию не убирают с завтрака, а дополняют ее множеством закусок, супов, вторых блюд. С 13:00 ресторан становится особенно оживленным – здесь и семьи с детьми, и компании друзей, парочки и просто отдыхающие туристы. Все наслаждаются большим выбором блюд, долго кружа возле столов с едой и напитками. Активно обсуждают блюда и выбор друг друга, ведь шведский стол - это всегда большой выбор блюд, в котором можно потеряться. В общем и целом можно сказать, что ресторан становится другим на эти часы бранча, и это очень нравится всем гостям.

Еда и напитки:

В цену бранча включен приветственный бокал аперитива, шведский стол с разнообразными закусками, салатами, первыми вторыми блюдами, сладкий стол. Каждый бранч – это еще и сезонные продукты, которые можно встретить в разнообразных вариантах приготовления.

Конечно, линия с напитками – от соков до кофейных машин с различными вариантами кофе. А для любителей чая – настоящая шкатулка драгоценностей, где можно найти китайский и индийский черный и зеленый чай, псковский иван-чай и даже сербскую ромашку. И все это без ограничений на протяжении 2-х часов, с 13:00 до 15:00.

Стоимость:

Для взрослого бранч обойдется в 2000 рублей, а для детей предусмотрена градация: дети 14-17 лет - 1200 рублей, дети 8-13 лет - 1000 рублей, дети 3-7 лет - 800 рублей.

Забронировать бранч удобно по телефону: 500-001.

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