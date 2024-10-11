ЖКХ

Каждый россиянин в 2023 году в среднем оставил после себя свыше 322 кг мусора

Среднестатистический россиянин за 2023 год оставил после себя 322,3 кг мусора, что на 3,1%, или на 9,7 кг, больше, чем годом ранее. Общий объем сгенерированного бытового мусора вырос за год на 1,3 млн тонн, до 47,2 млн тонн, говорится в исследовании аналитической службы аудиторско-консалтинговой сети «Финэкспертиза» на основе данных Росприроднадзора.

«Рост массы коммунальных отходов на 3% напрямую связан с ростом потребительской активности, а она в свою очередь - с уровнем доходов граждан. В 2023 году реально располагаемые доходы россиян увеличились на 5,4%. Оборот розничной торговли за год вырос на 6,4%, а продажи через маркетплейсы, сопровождающиеся дополнительной упаковкой, - почти в два раза. Частично эту проблему государство пытается решить посредством реформирования системы расширенной ответственности производителей», - заявила глава «Финэкспертизы» Елена Трубникова, чьи слова приводятся в сообщении.

По ее словам, важно учитывать, что умеренный рост объемов отходов не обязательно приводит к дополнительному ущербу для экологии, если налажена работа инфраструктурных мощностей по обращению с отходами. По этой части есть некоторая положительная динамика. Так, Росприроднадзор отчитался о запуске в 2023 году 11 установок по утилизации и переработке отходов, а также 17 предприятий и полигонов по утилизации, обезвреживанию и захоронению отходов. В целом же обращение с отходами оказалось наиболее затратной статьей природоохранной деятельности в 2023 году: на нее пришлось 440,3 млрд руб., то есть более трети всех природоохранных расходов бизнеса, отметила Трубникова.

В зависимости от региона масса твердых коммунальных отходов (ТКО) на душу населения различается до пяти раз, пишет ТАСС.

«Суммарное количество образованных коммунальных отходов в первую очередь зависит от численности населения на конкретной территории. В то же время масса ТКО в пересчете на одного жителя в различных регионах может отличаться в несколько раз - это зависит от множества факторов, таких как уровень и структура потребления, наличие соответствующей инфраструктуры для населения и бизнеса, степени экологической ответственности и так далее», - уточнили аналитики.