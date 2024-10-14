Александр Братчиков о новом сенаторе: Кандидатура очень достойная

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков положительно оценил избрание Натальи Мельниковой на должность сенатора от Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с внеочередной сессии регионального парламента 15 октября.
Напомним, вторым сенатором от Псковской области является Алексей Наумец. Александр Братчиков отметил, что в тандеме с Натальей Мельниковой они смогут успешно работать на благо региона.
«Они будут дополнять друг друга. Потому что Наумец - всё-таки в большей степени представляет силовые структуры. Он выходец из них, он генерал, а Мельникова - она, соответственно, представляет интересы больше социальной сферы. И тем самым они, естественно, дополнят друг друга и будут представлять интересы региона в полном объёме в Совете Федерации», - заявил Александр Братчиков.
Напомним, что Наталью Мельникову избрали сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования.