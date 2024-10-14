Политика

Александр Братчиков о новом сенаторе: Кандидатура очень достойная

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Александр Братчиков положительно оценил избрание Натальи Мельниковой на должность сенатора от Псковской области, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей с внеочередной сессии регионального парламента 15 октября.

«Безусловно, это хороший кандидат на должность сенатора. Человек очень опытный, долгое время отработала в Пенсионном фонде. Не просто отработала, а является на данном этапе руководителем отделения Социального фонда России по Псковской области, Поэтому я считаю, что кандидатура очень достойная. Мы на фракции "Единой России" также решили единогласно ее поддержать и поддержали на сессии», - отметил Александр Братчиков.

Напомним, вторым сенатором от Псковской области является Алексей Наумец. Александр Братчиков отметил, что в тандеме с Натальей Мельниковой они смогут успешно работать на благо региона.

«Они будут дополнять друг друга. Потому что Наумец - всё-таки в большей степени представляет силовые структуры. Он выходец из них, он генерал, а Мельникова - она, соответственно, представляет интересы больше социальной сферы. И тем самым они, естественно, дополнят друг друга и будут представлять интересы региона в полном объёме в Совете Федерации», - заявил Александр Братчиков.

Напомним, что Наталью Мельникову избрали сенатором от Псковской области. Ее кандидатуру поддержали по итогам тайного голосования.