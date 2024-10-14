Спорт

Музей спорта Псковского края получил уникальные экспонаты с Олимпиады в Париже

Музей спорта Псковского края пополнился новыми экспонатами с XXXIII летних Олимпийских игр, которые проходили в столице Франции Париже с 26 июля по 11 августа. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в музее.

Фотографии: Музей спорта Псковского края

В музей поступил, в частности, официальный талисман Игр - Фриж.

Также теперь здесь есть значки с символикой Олимпиады, почтовый набор марок, созданный французской почтой и Международным олимпийским комитетом, стакан с эмблемой Игр, лимитированная карта VISA для покупок на стадионах, буклет для стюардов и охранников, работающих на спортивных объектах во время событий.