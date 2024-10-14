Общество

МегаФон подключил 18 регионов к домашнему интернету

МегаФон расширил партнерство с компанией «Ростелеком» в рамках FVNO-модели, реализуемой МегаФоном. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в компании мобильного оператора.

Фото здесь и далее: МегаФон

Партнерство операторов расширилось за счет восемнадцати регионов, расположенных в Дальневосточном, Сибирском и Приволжском федеральных округах. Теперь текущие и новые клиенты МегаФона на этих территориях смогут не только пользоваться сотовой связью, но и подключить у оператора домашний интернет, а также получить пакетный доступ к популярным онлайн-кинотеатрам и ТВ.

Новая услуга для жителей этих регионов стала доступна в результате расширения FVNO-модели, реализованной МегаФоном на инфраструктуре «Ростелекома».

Модель FVNO (Fixed Virtual Network Operator – «виртуальный оператор фиксированной связи») – предложение клиентам конвергентного продукта, объединяющего услуги мобильной и фиксированной связи при отсутствии у одного из партнёров собственной инфраструктуры широкополосного доступа в интернет.

В рамках партнерства между операторами «Ростелеком» предоставляет свободную емкость для подключения домашнего интернета в регионе, а МегаФон предлагает свой набор услуг и поддержку абонентов.

Решение включает в себя не только расширение проекта на огромное количество новых клиентов, но и комплексные ИТ-интеграции, в рамках которых МегаФон совместно с «Ростелекомом» выстраивает взаимодействие для обеспечения максимального качества сервиса во всех точках контакта клиента с провайдером (через колл-центр, в личном кабинете и так далее).

Операторы начали реализацию проекта в августе прошлого года, запустив FVNO-решение в десяти регионах Центрального и Приволжского федеральных округов. Теперь география сотрудничества увеличилась более чем в два с половиной раза.

Первый проект по FVNO-модели был запущен МегаФоном в 2020 году в Астрахани. Учитывая дополнительные субъекты РФ, где реализован совместный проект с «Ростелекомом», МегаФон значительно увеличил своё присутствие на рынке домашнего интернета, охватив 54 региона.

«МегаФон – лидер по покрытию сети мобильного интернета в России. И сейчас наша основная задача – сделать доступной услугу домашнего интернета для наших клиентов по всей территории страны. Партнерство с «Ростелекомом», обладающим наиболее развитой инфраструктурой среди всех федеральных интернет-провайдеров, позволяет нам рассчитывать на успешную реализацию проекта», - говорит директор департамента по продуктам B2C МегаФона Андрей Егоров.

«Ростелеком» ведет масштабное строительство оптических сетей доступа по всей стране – как в мегаполисах, так и в небольших населенных пунктах, охватывая новостройки, вторичное жилье и частный сектор. Наша компания последовательно повышает емкость, доступность и качество интернет-сети. Проект с МегаФоном в рамках модели FVNO позволит нам эффективнее задействовать наши ресурсы», – подчеркнул директор по продуктам и тарифам массового сегмента «Ростелекома» Алексей Демяненко.