Происшествия

Группу иностранцев задержали псковские пограничники за попытку незаконно проникнуть в Латвию

Сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Псковской области пресекли попытку незаконного пересечения государственной границы России группой иностранцев. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе ведомства.

Фото здесь и далее: пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Псковской области

В Палкинском районе в лесном массиве пограничники задержали восемь граждан стран Юго-Восточной Азии, которые следовали в направлении государственной границы в сопровождении двух жителей Псковской области. В ходе проверочных мероприятий выяснилось, что задержанные при содействии проводников хотели проникнуть на территорию Латвийской Республики в обход установленных пунктов пропуска. Документов на право пересечения государственной границы иностранцы не имели.

Пограничное управление возбудило уголовное дело по факту попытки незаконного пересечения государственной границы жителями одной из стран Юго-Восточной Азии по части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ, а в отношении двух россиян, которые оказывали пособническую помощь иностранцам в незаконном пересечении государственной границы из Российской Федерации в Латвийскую Республику, - по части 5 статьи 33, части 3 статьи 30, части 3 статьи 322 УК РФ.