Общество

Потребность в воспитателях в Псковской области возросла на 56% – аналитики

Эксперты российской платформы онлайн-рекрутинга hh.ru проанализировали, как изменился рынок труда для педагогов, занимающихся воспитанием и обучением детей дошкольного возраста в Псковской области.

С января по сентябрь российскими дошкольными учреждениями было открыто 23 тысячи вакансий для воспитателей. Это на 24% больше, чем в том же периоде прошлого года. Лидером по приросту стали Сахалинская область (год к году в 2,7 раза больше вакансий для воспитателей, нянь), Ханты-Мансийский АО (в 2,6 раза) и Кемеровская область (+93%). В Псковской области по сравнению с прошлым годом у работодателей, как из частных, так и муниципальных детских садов спрос на воспитателей вырос на 56%. В целом с начала года в регионе работодатели искали более 100 воспитателей.

Наибольшие зарплаты воспитателям готовы платить работодатели в Москве – 74 200 руб. На втором месте – Сахалинская область (55 000 руб.), а третье место делят Приморский край, Мурманская область и Ханты-Мансийский АО (в этих регионах предлагаемая зарплата составляет 50 000 руб.).

В целом по стране средняя предлагаемая зарплата воспитателей выросла на 18% и составила 40 900 руб. В свою очередь в Псковской области доход воспитателя оказался ниже, чем в среднем по России. Местные воспитатели могут заработать порядка 25 тыс. рублей, что на 9% больше, чем в 2023 году. Вместе с тем это одна из самых низких зарплат для воспитателей в регионах СЗФО: на 5,5 тыс. меньше, чем в Архангельской области, на 14,8 тыс. меньше, чем в Ленинградской области, а также на 25 тыс. меньше, чем в Мурманской области.

Среди регионов самое заметное увеличение заработка воспитателей наблюдается в Приморском крае, где средняя предлагаемая зарплата работников дошкольного образования за год выросла на 43% и составила 50 000 руб. Далее идут Оренбургская и Калужская области (+40% в каждом случае, 29 500 руб. и 27 900 руб.), Ульяновская область (+39%, 29 800 руб.), Курская область и Чувашская Республика (+36% в каждом регионе, по 34 000 руб.) и Мурманская область (+34%, 50 000 руб.).

Между тем периодически работодатели размещают вакансии для воспитателей, гувернанток и нянь с возможным доходом от 150 тыс., 350 тыс., 420 тыс., рублей или с возможностью переезда, например на Рублевку, в Дубай или в Европу.

Добавим, что в 45% вакансий работодатели готовы нанимать специалистов без опыта, в 43% – с опытом от года до трех лет. Среди основных требований к навыкам указываются: грамотная речь, умение работать в команде, знание детской психологии, организационные навыки и творческое мышление.