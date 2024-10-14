Общество

Школьники с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются — Геннадий Иойлев

Обучающиеся с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются. Об этом рассказал в беседе с корреспондентом ПЛН FM начальник управления образования администрации города Пскова Геннадий Иойлев.

«В целях профилактики гриппа, острых респираторных вирусных инфекций и новой коронавирусной инфекции в образовательных организациях города Пскова обеспечен ряд комплексных мероприятий. В первую очередь, проводятся дезинфекция, проветривания, влажная уборка помещений, используются рециркуляторы воздуха в местах массового пребывания детей. Все учреждения оснащены устройствами обеззараживания воздуха, термометрами, дезинфекционными средствами, средствами индивидуальной защиты органов дыхания для сотрудников. Ежедневно проводятся бесконтактные термометрии обучающихся перед началом занятий, так называемые "утренние фильтры". Обучающиеся с признаками ОРВИ к занятиям не допускаются. В период эпидсезона ограничено проведение массовых культурных и спортивных мероприятий в детских организованных коллективах. Активно идет прививочная кампания против гриппа, в том числе среди сотрудников образовательных учреждений», – сказал Геннадий Иойлев.

Ранее руководитель управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Псковской области Елена Припутенко сообщила, что в пяти школах в городе Пскове ввели карантин из-за роста заболеваемости ОРВИ и внебольничной пневмонией.

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Управление Роспотребнадзора по Псковской области проводит эпидемиологические расследования случаев заболеваний внебольничной пневмонией в школах города.