Общество

Проект закона о запрете пропаганды «чайлдфри» рекомендован к принятию в первом чтении

Комитет Госдумы по информационной политике рекомендовал к принятию в первом чтении законопроект о запрете пропаганды идеологии «чайлдфри». Соответствующее решение принято на заседании комитета во вторник.

Проектом закона предлагается запретить распространение в интернете, СМИ, кинофильмах, рекламе информации, пропагандирующей отказ от деторождения. В частности, поправки предлагается внести в статьи 10.6 и 15.1 закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информации» и отдельные законодательные акты РФ.

Авторами инициативы (724769-8) выступили председатель Госдумы Вячеслав Володин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, а также большая группа депутатов и сенаторов.

Как ранее отметил Вячеслав Володин, положения законопроекта не распространяются на решение женщины отказаться от рождения ребенка. «Речь идет о пропаганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отказаться от рождения ребенка», - сказал Вячеслав Володин журналистам.

По его словам, «цель законопроекта - пресечь любой деструктивный контент, который может повлиять на решение личности о рождении детей», пишет «Интерфакс». «Не запретив это, мы не решим проблему демографии», - считает председатель Госдумы. По его мнению, «пропаганда бездетности - социально опасное явление».