Политика

Армен Мнацаканян: Наталья Мельникова — настоящий профессионал

Опыт и знания нового сенатора от Псковской области Натальи Мельниковой станут важным ресурсом для региона. Такое мнение в беседе с корреспондентом Псковской Ленты Новостей выразил заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов, руководитель фракции «Единая Россия» Армен Мнацаканян.

«Я поздравляю Наталью Геннадьевну с избранием на пост сенатора от нашей области. Она — настоящий профессионал, прекрасно ориентируется в законодательстве. Я уверен, что она приложит максимальные усилия для решения различных проблем как для населения, так и для наших СВОшников на уровне Совета Федерации», — отметил Армен Мнацаканян.

Он подчеркнул, что для Псковской области крайне важно иметь качественного представителя в Совете Федерации. «В этом плане мы имеем хорошего специалиста и профессионала. Поэтому пожелаем ей успехов. Она всегда может рассчитывать на нашу поддержку. Мы готовы помогать ей в продвижении тех проблем, которые нуждаются в решении», — добавил он.

Армен Мнацаканян также отметил важность преемственности в работе сенаторов, выразив надежду, что Наталья Мельникова будет с честью и достоинством представлять интересы Псковской области, особенно принимая во внимание наследие её предшественника.

«Тем более, что она пришла после Андрея Анатольевича (Турчака - ред.), надо все это сделать с достоинством. Надеюсь, что у нас будет два сенатора, которые прекрасно будут представлять нашу область в Совете Федерации», — заключил он.

Напомним, необходимость в избрании нового сенатора возникла в связи с назначением на должность временно исполняющего обязанности главы Республики Алтай Андрея Турчака, с 2017 по 2024 год представлявшего Псковскую область в Совете Федерации. 3 октября Андрей Турчак вступил в должность главы Республики Алтай. Вторым сенатором от Псковской области является Алексей Наумец.