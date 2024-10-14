Общество

Кабмин утвердил процедуру самозапрета на выдачу кредитов с 1 марта

Правительство России своим постановлением утвердило с 1 марта 2025 года возможность для граждан устанавливать самозапрет на выдачу потребительских кредитов. О решении сообщает пресс-служба кабмина.

Как отмечается, подать такое заявление можно будет через портал госуслуг или в МФЦ. По той же процедуре самозапрет можно будет и снять - неограниченное число раз.

Все сведения о наложенном самозапрете будут отражаться в кредитной истории россиянина, отмечает правительство.

Постановлением правительство устанавливает четкую процедуру, внедрить которую требовали принятые парламентом в феврале 2024 года поправки к законам «О кредитных историях» и «О потребительском кредите», пишет ТАСС.

Устанавливаемые гражданами самозапреты не будут распространяться на ипотеку, автокредиты, а также на образовательные кредиты, предоставленные в рамках господдержки. Закон был принят для борьбы с мошенничеством - например, получение кредита третьими лицами через манипуляции с персональными данными и злоупотребление доверием.