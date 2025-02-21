Сергей Вострецов о новых тарифах на электричество: В России власть слышит свой народ

Правительство РФ, учитывая многочисленные просьбы граждан, решило расширить использование сезонного коэффициента максимального значения потребления электроэнергии для тех, кто живет в домах с электрическим отоплением. По мнению главы объединения СОЦПРОФ, депутата Государственной Думы Российской Федерации VI и VII созывов Сергея Вострецова, это лишний раз подтверждает, что в России власть слышит свой народ.
Теперь все регионы страны смогут использовать этот коэффициент в течение всего отопительного периода вне зависимости от количества потребленного электричества.
«Мы благодарны правительству Российской Федерации и лично председателю правительства России Михаилу Владимировичу Мишустину за принятые оперативные меры по защите интересов граждан России. Это лишний раз подтверждает, что в России власть слышит свой народ. Напомним, месяц назад объединение профсоюзов России СОЦПРОФ обращалось с просьбой решить проблему с тарифами на электричество для граждан, которые отапливаются электрокотлами. Нас услышали, и это очень приятно. Будем стоять на страже интересов трудового народа и помогать правительству держать связь с землей!» - написал Сергей Вострецов в своем Telegram-канале.
Напомним, начиная с 2025 года, в России была введена сетка тарифов на электроэнергию для населения, зависящая от объема потребления. Для регионов, где уровень газификации населения составляет менее 5%, власти приняли решение ввести повышенный сезонный коэффициент - 1,8 для граждан, живущих в негазифицированных домах с установленными электроотопительными системами. Данный коэффициент применяется в период с января по апрель 2025 года.
Кроме того, согласно постановлению правительства, стоимость электроэнергии должна быть пересчитана, начиная с 2025 года, для всех, кто использует электричество для обогрева своих домов. Региональные власти обязаны до 1 марта пересмотреть тарифы на электроэнергию для населения, основываясь на новом сезонном коэффициенте 1,8.