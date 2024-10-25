Общество

В приложения для аренды самокатов внедрят биометрию

В рамках эксперимента, который обсуждается в правительстве, в приложения для аренды самокатов будет внедрена функция подтверждения личности по биометрии.

В России разрабатывается новая инициатива, направленная на борьбу с «серой» арендой электросамокатов и защиту пешеходов от нарушителей правил дорожного движения.

Как планируется, при попытке начать поездку, система будет сверять селфи пользователя с фотографией владельца аккаунта. Если изображения не совпадут, доступ к сервису аренды будет заблокирован. Это нововведение направлено на предотвращение использования чужих или краденых аккаунтов, что особенно актуально для тех, кто уже имел проблемы с доступом к сервису из-за ДТП или наезда на пешехода.

«Наиболее часто "серыми" схемами пользуются те, кому уже ограничили доступ к сервису, а также подростки младше 18 лет, покупающие чужие аккаунты с "баллами программ лояльности"», — прокомментировал источник Telegram-канала Shot.

Экспериментальная функция подтверждения личности может заработать в середине следующего года, а тестирование пройдет в Москве и Московской области.