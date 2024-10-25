Общество

На Солнце произошла вспышка высшего балла

Вторая за двое суток вспышка высшего балла произошла на Солнце, сообщил руководитель Лаборатории солнечной астрономии ИКИ РАН Сергей Богачёв.

«На Солнце зарегистрирована новая вспышка высшего балла – вторая за двое суток», - сказал Богачев.

Он уточнил, что ранее в крупном активном центре на поверхности Солнца, где произошла вспышка, был зарегистрирован сильный взрыв уровня X3.3. Воздействие от которого может стать 26 октября причиной слабых магнитных бурь, напомнил учёный.

Максимум новой вспышки был зарегистрирован около 10 часов по Москве. Предварительный балл события составляет X1.8, что уступает ранее зарегистрированному взрыву, однако воздействие на планету может оказаться заметно сильнее.

«Активная область в настоящее время постепенно перемещается от края Солнца к направлению на Землю, и её влияние на Землю быстро растёт с перспективами выхода на пиковые значения примерно в понедельник и вторник предыдущей недели», - отметил Богачёв.

По его словам, пока предварительно подтверждены выбросы в межпланетное пространство заметных объемов солнечной плазмы, приход которых к Земле является основной причиной магнитных бурь. В то же время, официальных данных с космических коронографов пока нет, так как с момента начала события прошло слишком мало времени, пишет РИА Новости.

Учёный подчеркнул, что именно этот активный центр стал в начале октября причиной самой крупной солнечной вспышки за последних семь лет – X9.0 от 3 октября. Поэму руководитель лаборатории не исключил перспективы усиления активности - магнитная конфигурация области уже подтвердила на практике свою способность накапливать и высвобождать ещё большие объёмы энергии.