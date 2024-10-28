Общество

День вневедомственной охраны Росгвардии отмечают 29 октября

29 октября свой профессиональный праздник отмечают сотрудники вневедомственной охраны войск национальной гвардии Российской Федерации (Росгвардии).

В России вневедомственная охрана — государственная военизированная служба — является структурным подразделением Национальной гвардии России (которая была создана в 2016 году), осуществляет охрану объектов, подлежащих обязательной охране, особо важных и режимных объектов, предоставляет услуги по охране объектов всех форм собственности, а также квартир и других мест хранения личного имущества граждан, стоит на страже государственной и частной собственности, общественного порядка и безопасности соотечественников.

История вневедомственной охраны ведет отсчет с 29 октября 1952 года, когда Совет Министров СССР принял Постановление «Об использовании в промышленности, строительстве и других отраслях народного хозяйства работников, высвобождающихся из охраны, и мерах по улучшению дела организации охраны хозяйственных объектов министерств и ведомств».

Этим актом было установлено, что при органах внутренних дел в республиках, краевых и областных центрах, а также в крупных городах республиканского, краевого и областного подчинения создается вневедомственная наружная сторожевая охрана, в обязанности которой входит охрана хозяйственных объектов, независимо от их ведомственной принадлежности, пишет calend.ru.

Именно определение «независимо от их ведомственной принадлежности» дало вневедомственной охране МВД России такое необычное, на первый взгляд, название. Накопленный c 1952 года опыт работы доказал эффективность деятельности подразделений вневедомственной охраны как при защите объектов, так и в борьбе с преступностью, обеспечении общественного порядка в городах и других населенных пунктах.

По данным на 2021 год, под защитой подразделений вневедомственной охраны находилось более 877 тысяч мест проживания и хранения имущества граждан и около 390 тысяч объектов различных категорий и форм собственности на всей территории России. Благодаря совершенствованию стратегии и тактики противодействия криминалу, силами нарядов групп задержания выявляются десятки тысяч преступлений.

До апреля 2016 года вневедомственная охрана подчинялась Министерству внутренних дел РФ, а после создания в России в 2016 году Федеральной службы войск национальной гвардии (Росгвардии), подразделения вневедомственной охраны вошли в её состав.

В свой же профессиональный праздник все сотрудники данного подразделения получают поздравления от руководства и коллег, а наиболее отличившимся вручаются награды, грамоты, благодарственные письма и ценные подарки.