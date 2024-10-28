Общество

Президент подписал закон о повышении МРОТ

Президент России Владимир Путин подписал закон о повышении минимального размера оплаты труда (МРОТ) с 1 января 2025 года с 19242 рублей до 22 440 рублей в месяц. Документ размещен на официальном интернет-портале правовой информации.

«С начала следующего года минимальный размер оплаты труда устанавливается в сумме 22 440 рублей в месяц, в настоящее время это 19 242 рубля в месяц», - ранее отмечала сенатор социального комитета СовФеда Наталия Косихина.

Заработная плата будет повышена 4,2 миллиона работников, пишет РИА Новости.