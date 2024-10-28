Общество

Доходы от вкладов свыше 210 тысяч подпадут под налог

Под налог с процентов по вкладам по итогам 2024 года подпадут доходы от них свыше 210 тысяч рублей. Необлагаемая база изменилась, поскольку ЦБ поднял ключевую ставку с 19% до рекордных 21%.

Сбор не придется платить, если на депозитах лежит не более 1,1 млн рублей, отметил аналитик Freedom Finance Global Владимир Чернов. Однако цифра индивидуальна для каждого и разнится в зависимости от условий банков.

Официальной статистики о том, сколько всего россиян имеют сберегательные продукты, нет. Согласно опросу ВЦИОМ, депозиты есть практически у каждого третьего россиянина (30%), пишут «Известия».

В следующем году поступления в федеральный бюджет от налога на процентные доходы по вкладам составят 251,5 млрд рублей, следует из проекта финплана на трехлетку. Это вдвое больше, чем планируют собрать в 2024-ом.

Власти в своих расчетах ожидают дальнейшего существенного перетока денег граждан на вклады благодаря высоким ставкам, считает аналитик «Финам» Игорь Додонов. На 1 августа 2024 года средства населения на счетах и депозитах в российских банках составили 50,4 трлн рублей.