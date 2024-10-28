Общество

С 2031 года пользователям электросамокатов могут запретить ездить по тротуарам

Уже в 2031 году власти могут установить запрет для пользователей самокатов на передвижение по тротуарам. Об этом сказано в протоколе Минтранса по итогам очередного совещания министерств и депутатов на тему будущего регулирования для средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России, его провели в конце октября. За семь лет местные власти должны организовать необходимую инфраструктуру для движения самокатов по городу, подчеркивается в бумагах.

На совещании стороны обсудили несколько ключевых вопросов относительно средств индивидуальной мобильности, которые важны для будущих поправок в законодательство, сказал источник, который участвовал в нем. Их следует подготовить уже к апрелю 2025 года с учетом мнения бизнеса, пишут «Известия».

«Например, мы договорились отложить срок вступления в силу запрета на движение СИМ по тротуарам — не ранее 2031 года. Это должно стимулировать муниципалитеты обеспечить планомерное развитие специальной велоинфраструктуры для освобождения тротуаров от СИМ», — отметил он.

Министерства, действительно, сейчас обсуждают меры в части ограничений для СИМ, а также обустройства соответствующей инфраструктуры, сказали в Минтрансе. Там также отметили, что приоритетная инфраструктура для движения СИМ — это велосипедные и велопешеходные дорожки и полосы.