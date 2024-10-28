Общество

«Зверьё моё»: Крыса-сфинкс. ВИДЕО

Предлагаем вашему вниманию видеоверсию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) сегодня, 31 октября.

На этот раз к ведущей Ульяне Лаблюк пришла её коллега Олесия Кривченкова со своей подопечной Скини.

Гостья рассказала об особенностях содержания декоративных крыс и важности правильного ухода за ними. Чем эти грызуны отличаются от всех остальных? Насколько это тактильные животные, и склонны ли они портить вещи? Зачем крысе-сфинксу хозяйский капюшон? Какие звуки она издаёт по ночам и как ладит с другими животными? Какие проблемы со здоровьем характерны для таких питомцев? Об этом и многом другом - в эфире.