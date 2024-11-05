Общество

Глава города вручил 14-летним псковичам паспорта

Глава города Пскова Борис Елкин торжественно вручил паспорта гражданина Российской Федерации псковским школьникам, достигшим 14-летнего возраста. Церемония состоялась в детской музыкальной школе №1 имени Н. А. Римского-Корсакова сегодня, 6 ноября, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Анна Тягунова / ПЛН

Вручение первых паспортов в государственные праздники и памятные даты стало доброй традицией. Считается, что таким образом у подрастающего поколения воспитывается чувство патриотизма и гордости к государственным символам Российской Федерации.

Вместе с паспортом глава города вручил подросткам Конституцию Российской Федерации и значки «Движения Первых». Паспорта сегодня получили 14 подростков.

Торжественное вручение паспортов приурочили ко Дню народного единства, который отмечают в России 4 ноября.

Напомним, исторически этот праздник связан с окончанием Смутного времени на Руси, которое выражалось в глубоком кризисе Московского государства, когда единое русское государство распалось, появились многочисленные самозванцы. Власть в Москве узурпировала «семибоярщина» во главе с князем Федором Мстиславским, пустившая в Кремль польские войска с намерением посадить на русский престол католического королевича Владислава.

В это тяжелое для страны время патриарх Гермоген призвал русский народ встать на защиту Родины, своей веры и изгнать польских захватчиков. Русские люди подхватили призыв, и вскоре началось широкое патриотическое движение за освобождение столицы. Народное ополчение возглавили князь Дмитрий Пожарский и купец Кузьма Минин. С чудотворной иконой Казанской Божией Матери Нижегородское земское ополчение сумело 4 ноября 1612 года взять штурмом Китай-город и изгнать поляков из Москвы. Эта победа послужила мощным импульсом для возрождения русского государства, а икона стала предметом особого почитания.