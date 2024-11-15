Общество

«Зверьё моё»: Божественная сущность

Предлагаем вашему вниманию текстовую версию свежего выпуска программы «Зверьё моё», которая вышла на волнах «ПЛН FM» (102.6 FM) 14 ноября. К ведущей Ульяне Лаблюк пришли главный редактор ПЛН FM Константин Калиниченко и руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева. Речь шла об их питомце Кайросе - мексиканской голой собаке.

Как представитель одной из древнейших пород оказался в Пскове? Комфортно ли ему в суровых условиях Северо-Запада? Какой характер у ксолоитцкуинтли, и в каком уходе они нуждаются? Как реагируют прохожие на «божественную сущность»? Об этом и многом другом - в текстовой версии.

О происхождении

- Ребята, познакомьте нас со своим питомцем.

К. К. - Это Кайрос, мексиканская голая собака, также известная как ксоло. Полное название ксолоитцкуинтли - это мексиканское слово. Почему ксоло? Названа порода в честь мексиканского бога Ксолотля, или Шалотля - это бог грома и смерти. В мексиканском фольклоре ксоло сопровождали души умерших в их мексиканский ад. Ксоло считается древнейшей породой, есть свидетельства о том, что они существовали примерно три-пять тысяч лет назад, выполняли в том числе ритуальную функцию. Почему голая? Тут можно только предполагать, ксоло относятся к примитивным породам. Тут нет какой-то негативной коннотации. Примитивная - значит, что они такие появились и после никакой мутации уже не преодолевали, их не доводили до какого-то другого качественного состояния, за пять тысяч лет ничего с ним не произошло, собака именно в таком виде, без изменений дошла до наших дней. Ну, кроме того, что некоторые персонажи превратились в таких вот порядочных хулиганов. В семье прежде всего мы для него. Он знает, что у него божественное происхождение, и не стесняется демонстрировать, что он бог. Да, и ещё пару слов не сказал. Голые - очевидно, это связано с достаточно жарким климатом Мексики, наличие шерсти в котором является потенциальной средой для насекомых и болячек. Поэтому парень у нас голый. Немножко шерсти есть, потому что уже наступил сезон холодов. У него на голове «ирокез» - это к зиме. Вообще он в этом смысле немножко похож на человека, очень чувствует климат. В тёплое время года остатки небольшого шерстяного покрова сбрасывает, а к зиме немножко обрастает. Я в своё время был невероятно удивлён, когда узнал, что собаки загорают. К весне он будет более серым, а сейчас ещё шоколадный, загоревший, потому что летом гуляет без одежды.

Да, ещё о породе. История-то очень богатая. И, естественно, как любая долгая история, она достаточно трагичная. Когда конкистадоры прибыли в Мексику, они очень быстро поняли, что ксоло для ацтеков имеет сакральное значение. И, как обычно, началась борьба с местными традиционными ценностями, верованиями. Собак начали уничтожать массово, долго и упорно. Порода практически была изведена до нуля. Ксоло удалось восстановить благодаря тому, что в середине XX века военный Норман Райт почему-то увлекся этой породой. Он решил поехать в какие-то отдаленные горные мексиканские деревни и там откопал несколько экземпляров ксоло. Куда-то их вывез, и потом пошло культивирование. Вот так и появился наш паренек, тоже потомок этих спасенных. В Россию, тогда еще в Советский Союз, они приехали с Кубы.

- Как он появился на Северо-Западе? Откуда вы вообще взяли эту собаку?

А. Г. - Конкретно эту собаку я купила в Пскове у заводчиков. Я давно присматривалась к собаке, в нашей семье почти всегда были животные. Но про свою собственную собаку, когда съехала от родителей, я думала несколько лет. Присматривала либо добермана, либо бультерьера, что-нибудь такое. Потом увидела фото ксоло: самая популярная фотография в интернете, где сидят четыре красивых кобеля. Подумала, что хочу такого брутального мужика. Раньше у меня девчонки были. Еще год вынашивала мысль о том, что хочу собаку. И как-то с мамой поехали в кафе попить кофе, мимо идет девушка и ведет на поводке ксоло. Я в этот же день решила, что все, хочу такого же. Полезли в интернет и нашли этого Кота Бегемота. На самом деле, сначала смотрели другую собаку из этого же помета, но, когда приехали, этот товарищ забрался ко мне на ручки и сказал: «Моя мама, едем домой».

- То есть, он не единственный представитель породы в Пскове?

К. К. - Нет. Штук пять ещё есть. Редкая порода, многие, естественно, опасаются, потому что климат у нас достаточно прохладный, особенно в осенне-зимний период. Задаются вопросом, как же голая собака будет себя чувствовать здесь, у нас же не Мексика. Это многих останавливает.

О хладостойкости и характере

- Вот и у меня есть такой вопрос, как Кайросу живется в нашем климате? Не мёрзнет он?

А. Г. - Это зависит от того, как собака изначально приучена. Если его в плюс 15 одевают в одежду, то, конечно, будет мерзляком. Наш товарищ довольно хладостойкий. Одеваться мы начинаем где-то при +5...+6 градусах, в вечернее время, и когда капает дождь, мокро мы не любим совсем. Зимой в минус 30 мы гуляем быстро: выходим, сделаем свои дела и возвращаемся домой. Он любит попонки носить, костюмы надевать не любит, которые с «ногами». Зимой выезжаем в лес. По мальчикам (по достоинству), обычно сразу понятно, замерзла собака, либо нет.

К. К. - Это да, физиология, которая связана с мужским полом. А так он ведет очень активный образ жизни, это очень энергичная собака, и его холода в принципе не останавливают. Наша задача, конечно же, его одеть. Насколько я понимаю, он может не почувствовать холода, особенно в активном состоянии. Мы периодически выезжаем в лес, он очень любит бегать: 10-15 километров для него в удовольствие. Когда, грубо говоря, у взрослого человека силы уже на излете, до кровати бы дотащиться, этот только размялся, прекрасно себя чувствует. Одежды у него больше, чем у меня, это сто процентов.

- А летом костюмы требуются? Я слышала, что лысых животных нужно защищать от солнца.

А. Г. - Опять же, зависит от структуры кожи. Мы своего не одеваем. Но есть очень тонкокожие собаки, в породе различные экземпляры встречаются. Тех, у кого кожа тонкая, нужно и кремом мазать, и обеспечивать другую защиту от солнца.

К. К. - В Пскове бывают такие дни и даже недели, когда температура за +30, голубое небо и шпарящее солнце - естественно, в жаркий полдень под палящее солнце на длительное время его лучше не выводить. Да это и любого человека касается, зачем голову нагревать.

- Вы уже упомянули, что пёс энергичный. Как ещё можете охарактеризовать эту породу? Каковы особенности характера?

А. Г. - Он очень компанейский, человекоориентированный. Это собака-спутник. Он всегда смотрит на тебя, ориентируется, куда смотришь ты, и идет рядом с тобой. Очень коммуникабельный товарищ, общительный. Ласковый, проявляет любовь и заботу, но при этом защищает свою территорию.

К. К. - Да, территорию защищает, у него там в голове свои какие-то конструкции складываются. Он разделяет даже близких людей, с которыми постоянно общается. То есть, Настю он, думаю, воспринимает как маму во всём функционале. А меня и папу Насти - по-моему, как дружбанов, мы для него приятная, веселая компания. Повторюсь, парень немножко хулиган, с самооценкой у него полный порядок, и поэтому он себе позволяет многое, да и мы ему позволяем практически все. Иногда его нужно немножечко приструнить, Настю он слушается практически безоговорочно. А если я пытаюсь это делать, у него такое удивление: «Ты что, друг? Мы же дружбаны. Мы же с тобой фактически собутыльники. И ты, значит, на меня чего-то...» И он расстраивается сразу. Голос я на него не повышаю. Знаю, что он очень болезненно на это реагирует, думает, что он что-то неправильно сделал. Я, кстати, с ним стал намного более спокойным по жизни. Могу психануть только на работе теперь, а в его присутствии нет.

- Как вы организовали воспитание с первых дней?

А. Г. - Ещё до того, как привезти его домой, я купила клетку. Поставила, посидела в ней сама и подумала: нет, моя собака в клетке жить никогда не будет. Поэтому клетка была отправлена в приют для собак. Как-то так и повелось, что он вьет из меня веревки.

К. К. - И из меня тоже - из всех он вьет веревки.

А. Г. - У него имя такое. Кайрос - бог удачи.

К. К. - Да, а по паспорту он Кот Бегемот, потому что родился в день рождения Булгакова 15 мая. Мы уважаем этого писателя и являемся поклонниками произведения «Мастер и Маргарита», вот так и сложилось, что он Кот Бегемот.

О минусах и активности

- Как реагируют прохожие на вашу собаку, внешность которой не слишком типичная?

А. Г. - Мужики восхищаются. Говорят, какой шикарный красавец, брутальный. Девушки боятся.

К. К. - По-разному реагируют, многим кажется, что это бойцовская собака. Он мускулистый, весит около 30 килограммов - и это сплошная мускулатура. Вечером и с утра обычно я с ним гуляю, и, если мы вывернули из-за угла, особенно, в темноте, люди немножко отшатываются. Но внимание он привлекает всегда, потому что внешность очень необычная. Даже я, как мужик, понимаю, что он красивый парень.

А. Г. - Был смешной случай в детстве. Мы встретили какую-то бабушку, она говорит: «У вас собачка болеет, он голенький, наверное, облез?»

- Во время прогулок вы носите намордник?

А. Г. - Нет. Одеваем только периодически. Он не любит большие скопления людей, пугается и громко гавкает.

К. К. - Да, он, что называется, может поорать. Зубов, которые могли бы причинить травму человеку, у него нет. Хотите я ему руку в рот засуну? Нет у него таких челюстей, чтобы этот прекрасный юноша причинил вред.

А. Г. - Это один из минусов породы, кстати. У них не очень хорошие зубы, и много всяких проблем с кожными болячками, как у любой голой собаки. Плюс аллергия.

К. К. - Да, из минусов надо признать, что эти собаки подвержены аллергиям. Впрочем, и среди людей много аллергиков. Думаю, с аллергической точки зрения он среднестатистическая собака, но, если внезапно съел кусочек сыра или курицы, у него заболит лапа.

- Чем вы кормите Кайроса?

К. К. - Свинина, мясо.

- То есть, натуралкой?

К. К. - Да. У него есть, конечно, сухие корма на всякий случай, так называемые вкусняшки. Питается он намного лучше нас, в всяком случае дороже, это точно. И ни в чем себе не отказывает.

- На одной из фотографий я видела перемотанные уши. Расскажите, для чего это было нужно?

А. Г. - В детстве собаки рождаются с повешенными ушами. Вообще они должны встать сами, стать вот такими красивыми. Но из-за того, что кожа тяжёлая, уши начинают виснуть. Чтобы их поставить, вовнутрь приклеивается кусочек пластыря. Мы ставили уши на мягкие женские бигуди и заклеивали специальным пластырем, чтобы они были стоячие и красивые.

- Насколько это безопасно для животного? Он чувствовал что-то в это время?

А. Г. - Конечно, ему не нравилось, когда что-то намотано, очень быстро научился снимать пластырь. Но я оказалась более упертой.

К. К. - Пластырь - это не какой-то там скотч, он снимается безболезненно, не выдирая ничего.

А. Г. - Сначала всё было проверено на себе. Всё, что дается собаке, сначала проверяем сами.

- Собака энергичная, насколько часто с ним нужно гулять? Не склонны ли ксоло дурить дома, например, как хаски, если им уделяют недостаточно внимания?

А. Г. - Опять же, это зависит от собаки и от того, как с ней себя ведет хозяин. У меня пёс абсолютно идеальный. Он мне не испортил ни одной вещи в доме. Но у него всегда куча игрушек, вкусняшек, есть, что погрызть. Собака - это словно ребёнок. Если вы не хотите, чтобы вам что-нибудь съели, всё нужно убрать. Гуляем мы с ним три раза в день. Выходные - в лес побегать, и чем больше, тем лучше.

К. К. - Если зимой холодно, тогда приходится обычные прогулки удлинять по времени, чтобы час минимум он походил, изучал мир. Он ходит, изучает территорию, невероятно любопытный. А насчет мебели, действительно, ничего не повреждает. У него огромное количество игрушек и тоже какая-то химия в голове. У каждой игрушки своя социальная роль, своя иерархия. У него два кота, Пикачу, акула, единорог. Вернее, единорог был, он его выпотрошил все-таки. Каждая игрушка выполняет какую-то свою роль, это невозможно понять, это в его голове.

- К сожалению, наше время подошло к концу. Спасибо за интересную беседу! Напоминаю, что в гостях у нас были главный редактор ПЛН FM Константин Калиниченко и руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева, а также их питомец ксоло Кайрос. На этом сегодняшний выпуск программы «Зверьё моё» на ПЛН FM завершён, до новых встреч!