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Сотрудники следственного управления поблагодарили «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы» за плодотворное взаимодействие

Сотрудники следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Псковской области посетили ГБУЗ «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы», 15 ноября. Сотрудникам бюро, работающим в различных городах и районах Псковской области, были вручены почетные грамоты. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в СУ СК РФ по Псковской области.

Фото здесь и далее: СУ СК РФ по Псковской области/ сообщество ВКонтакте

Судебно-медицинская экспертиза в России берет начало с судебной реформы Петра I, когда было введено обязательное исследование погибших в случаях насильственной смерти. В современном же следствии без заключения судебно-медицинского эксперта не обходится ни одно уголовное дело о преступлениях против жизни и здоровья человека или половой неприкосновенности и половой свободы личности.







Сегодня работа судебно-медицинских экспертов не ограничиваются простыми исследованиями, вместе со следователем они работают на месте происшествия, привлекаются для участия в проведении различных следственных действий, проводят лабораторные исследования, медицинские экспертизы, а также осмотр пострадавших в результате преступления, для фиксации побоев, ранений и других травм. Возможности современной судебной медицины позволяют следователям решать широкий спектр вопросов, а результаты судебно-медицинских экспертиз помогают оперативно определять дальнейшее направление следствия, принимать верные решения.



15 ноября сотрудники следственного управления следственного комитета Российской Федерации по Псковской области посетили ГБУЗ «Псковское областное бюро судебно-медицинской экспертизы». В ходе встречи участники обсудили возникающие в ходе межведомственного взаимодействия задачи и пути их решения, а также поблагодарили сотрудников бюро за их нелегкий труд, добросовестное отношение к работе и эффективное взаимодействие.

Ряду сотрудников Псковского бюро судебно-медицинской экспертизы, работающих в различных городах и районах Псковской области, были вручены почетные грамоты за многолетнее плодотворное взаимодействие со следственным управлением СК России в деле уголовного судопроизводства.