Общество

В Пскове наградили победителей III городского конкурса «Лучший по профессии»

Награждение победителей III городского конкурса профессионального мастерства «Лучший по профессии» состоялось 6 декабря в ресторане «Победа» в Пскове, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Фотографии: Олесия Кривченкова / ПЛН

В конкурсе приняли участие специалисты различных сфер деятельности: штукатуры, столяры, пекари и визажисты, которые продемонстрировали свои знания, навыки и умения. Лучших из лучших определил экспертный совет, в который вошли представители администрации города, профессиональных сообществ и общественных организаций.

«С радостью поздравляю вас с успешным завершением конкурса лучших по профессии! Этот конкурс уже не первый год радует нас своим разнообразием и интересными идеями, и с каждым годом команда организаторов старается сделать его еще более увлекательным и полезным. От имени главы города хочу выразить искренние пожелания всем участникам. Мы знаем, что конкурс проходил в достаточно серьезных условиях, и в некоторых номинациях разница между победителями была минимальной — всего несколько баллов. Это подчеркивает высокий уровень профессионализма всех участников, и мы гордимся вами!» - выступил заместитель главы администрации Пскова Андрей Ульянов.

В текущем году участие в конкурсе приняло 24 человека: в номинации «Лучший штукатур» — 7, «Лучший столяр» — 6, «Лучший пекарь» — 4, «Лучший визажист» — 7 участников.

Андрей Ульянов наградил победителей в различных номинациях. Лучшие получили дипломы и денежные вознаграждения: за первое место — 50 тысяч рублей, за второе место — 30 тысяч рублей, за третье место — 20 тысяч рублей.

В номинации «Лучший штукатур»:

1 место Антон Щербатюк – маляр-штукатур ООО «СМК-КОНСТРУКЦИЯ»;

2 место - Артем Павленко – индивидуальный предприниматель;

3 место - Ольга Тростянина - самозанятая.

В номинации «Лучший столяр»:

1 место – Никита Батаков – самозанятый (столярная мастерская WoodDecor);

2 место – Дмитрий Борденюк – станочник деревообрабатывающего станка ООО «Оско-Инвест»;

3 место – Олег Юштанов – самозанятый.

В номинации «Лучший пекарь»:

1 место – Ольга Бедских – индивидуальный предприниматель (кулинарная студия «Вот это пироги»);

2 место – Яна Спиридонова – индивидуальный предприниматель (Семейный подряд «Пчелки Ням»);

3 место – Диана Иванова (пекарь-продавец ИП Броварный Д.В. (пекарня «Батоныч»).

В номинации «Лучший визажист»:

1 место – Юлия Бахвалова, самозанятая;

2 место – Анастасия Ламкова, самозанятая;

3 место – Тамара Божевольникова, самозанятая.

Конкурс проводился в течение двух недель, с 18 по 29 ноября. Каждый этап конкурса состоял из двух частей: теоретической (тестирование) и практической.