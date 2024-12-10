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Алексей Севастьянов о бюджете на 2025 год и муниципальных служащих

О принятии проекта бюджета в первом чтении, работе согласительной комиссии, муниципальных служащих и унифицированной системе избрания глав муниципалитетов рассказал председатель комитета по законодательству и местному самоуправлению Псковского областного Собрания депутатов Алексей Севастьянов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

- В 2025 году доходы бюджета муниципальных образований без учета межбюджетных трансфертов составят 7,6 миллиарда рублей. Проект бюджета предусматривает предоставление 42 субсидий на софинансирование расходов на решение вопросов местного значения, 19 субсидий на выполнение отдельных государственных полномочий, а также еще 9 других межбюджетных трансфертов. Этого достаточно, чтобы муниципалитеты работали в нормальном режиме?

- Этого достаточно, чтобы муниципалитеты работали. Знаете, имея большой опыт за плечами в принятии главного финансового документа года, я могу сказать, что я весьма сдержанно отношусь вообще к первому чтению. Я бы назвал это базисом, рабочим чертежом.

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- Действительно, стоит подчеркнуть, что это проект в первом чтении.

- Да, это проект в первом чтении. Это первые цифры, от чего отталкиваются. Мы сейчас понимаем, где не хватает, где есть острые вопросы. По этому вопросу начала работать согласительная комиссия, в которую включены депутаты областного Собрания и члены правительства. Поэтому количество субсидий – это один вопрос, а полнота насыщения этих субсидий, сумма – это другой вопрос. Распределение – это следующая история. То есть здесь в принципе есть поле для деятельности, есть понимание. Общаясь с Ассоциацией муниципальных образований Псковской области, главные вещи подчеркнуты, поэтому более плодотворно и обоснованно о бюджете будем говорить после второго чтения.

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- Алексей Анатольевич, вы подчеркнули роль и место в бюджетном процессе согласительной комиссии, которая сформирована на паритетных началах. В части поддержки муниципалитетов работает ли сноска или оговорка руководителя финансового комитета Татьяны Бариновой про ожидание подтверждения сумм с федерального уровня?

- Я склонен верить в данное высказывание Татьяны Алексеевны, потому что в принципе ее богатый опыт в работе с бюджетами - неоспоримый. Опять же, это заявление - не просто ее личное видение, это заявление профессионала, ответственного сотрудника, и оно основывается на каких-то вещах, на каких-то проработках с министерством, с федеральным правительством. Будем ждать. В последние годы согласительная комиссия имела право голоса в плане отражения этих цифр. И я уверен, что в этом году будет также, и острые моменты, которые будут вынесены на рассмотрение согласительной комиссии, я более чем уверен, найдут отражение в будущем принятом бюджете.

- Алексей Анатольевич, к слову о работе согласительной комиссии. Мои коллеги очень часто в последние годы говорят, что она как-то проходит, знаете, малозаметно, слишком спокойно. С чем это связано? Делить нечего или подходы конструктивные?

- Вряд ли с тем, что делить нечего. Делить всегда есть, что. Мне кажется, просто подходы немного изменились и те, кто раньше согласительную комиссию доводил до кипящего котла, поняли, что этот инструмент не работает. Они понимают, что если мы говорим о бюджете, здесь политические дебаты, политические эмоции должны отходить на второй план, а больше речь идет о цифрах, что мы должны ответственно подходить к тому, что мы зарабатываем, к тому, что мы можем получить в форме поддержки, субсидий различных.

- На согласительной комиссии ведь не столько обсуждают, надо делать или не надо делать, надо финансировать что-то или не надо финансировать. Ведь там же звучит в основном вопрос «когда»: на следующий год, в среднесрочной перспективе или в долгосрочной перспективе?

- Абсолютно справедливо вы заметили. Несколько лет назад все-таки начали эти вещи фиксировать, определяя очередность проблем и возможные пути решения. Понятно, что есть дефицит бюджета, понятно, что на все не хватает. Внешние и внутренние факторы меняются, к сожалению, по объяснимым причинам. Здесь тоже надо быть честными.

- В ряде муниципалитетов количество муниципальных служащих увеличивается, в других оно сокращается. Насколько критична эта ситуация?

- Здесь нет никакой математической зависимости, что должно их быть больше, должно их быть меньше. Здесь ответственность больше лежит на главах муниципалитета.

- Вы имеете в виду в разумной кадровой достаточности?

- В разумной оценке кадровой ситуации. Учитывая опять же объяснимые и необъяснимые факторы: будь-то кадровый голод, будь-то профессионализм и непрофессионализм сотрудников. Но мы можем сказать, что у нас скамейка весьма короткая, почти пустая. И в МСУ особенно, да. Поэтому и меры предлагаются, вещи, которые мы вводим сейчас, пытаемся как-то сдвинуть (ситуацию). Мы в поиске решения, как закрыть эту проблему, как начать ее решать. Я могу сказать в целом цифру, на 14 штатных единиц на область стало меньше. Много это или мало? Хорошо или плохо? Я сегодня не могу ответить.

- В чем, на ваш взгляд, преимущество и риски унификации способа избрания глав муниципалитетов?

- Это инициатива Ассоциации глав муниципальных образований Псковской области. Это их солидарное мнение. И отнестись к нему без внимания, это, как минимум, глупо. Здесь прямая ответственность, и поэтому я думаю, это будет дисциплинировать всех. На всех уровнях муниципальной службы ответственность конкретно перед собственным населением. Поэтому я вижу в большей степени в этом плюсы.

Беседовала Любовь Кузнецова