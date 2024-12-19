Общество

Роскачество рассказало, как вернуть в магазин гирлянды и елочные игрушки

Елочные игрушки, гирлянды и искусственные елки можно сдать обратно в магазин, если они исправны, и даже без чека и коробки - главное сохранить товарный вид, рассказали в Роскачестве.

«Как вернуть в магазин исправные игрушки, гирлянды и мишуру, искусственные елки. Все эти товары не относятся к категории "невозвратных". Поэтому их можно вернуть даже в том случае, если они полностью исправны. Главные условия возврата: товар должен быть неиспользованным и сохранившим товарный вид, требуется сохранить фабричные ярлыки, пломбы. А вот отсутствие чека не может быть причиной отказа в возврате. Вернуть без коробки тоже в некоторых случаях можно», - сообщили в организации.

Доказательствами приобретения товара являются фотографии или ксерокопии товарных чеков, электронные чеки и штрих-коды на упаковках - покупатели могут использовать их для возврата. Еще одним важным условием является соблюдение сроков возврата или обмена непродовольственного товара, у которого нет дефектов - 14 дней для розничных магазинов (не считая дня его покупки), 7 дней при покупке товара онлайн, в том числе на маркетплейсах. Если эта информация нигде не указана, то срок увеличивается до 90 дней, добавили в Роскачестве.

Для того чтобы вернуть исправные новогодние украшения, необходимо написать заявление со своими требованиями: например, обмен на подходящий товар или возврат денег. Затем нужно принести товар в магазин и приложить чек (если есть на руках) - продавец должен вернуть деньги на карту или наличными.

Также важно помнить о гарантийных сроках, в течение которых можно требовать возврата денег, исправления дефекта, замены товара и компенсации расходов на ремонт своими силами - требования выражаются через заявление. Если продавец отказывается принимать товар, то следует обратиться в суд, собрав документы, чеки, результаты независимых экспертиз, фото, видео и показания свидетелей. Суды нередко встают на сторону потребителей в таких ситуациях, пишет РИА Новости.

«В любом случае (при покупке - ред.) рекомендуем внимательно изучить и приглянувшийся товар, и документы на него. Не стесняйтесь задавать вопросы, доставать предметы из коробки, проверять работоспособность и целостность. В этом случае не придется снова идти в магазин, чтобы вернуть покупку», - рекомендовали в Роскачестве.