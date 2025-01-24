Общество

Восьмерых жителей Псковского района поздравили с Днем окончания блокады Ленинграда

В Псковском районе проживают восемь жителей блокадного Ленинграда, сообщила глава района Наталья Федорова на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Она напомнила, что блокада Ленинграда была полностью снята 27 января 1944 года, 81 год назад.

Фото здесь и далее: Наталья Федорова / «ВКонтакте»

«Ни прошедшие с тех пор десятилетия, ни почтенный возраст не стерли из их памяти тех страшных событий. Скромные, жизнелюбивые и жизнерадостные – в этот день мы адресуем им личные поздравления и внимание. Хотя, конечно, понимаем, что 27 января для них насколько радостный, настолько и трагичный день», - отметила Наталья Федорова.

«Название города на Неве было столь ненавистно врагу, что он применил против него средневековую тактику безжалостного и целенаправленного истребления. Страшную цену заплатил Ленинград за свою несгибаемую стойкость и беспримерное мужество. Пискаревское кладбище – символ великой трагедии нашего народа. Люди, пережившие блокаду – ленинградцы: кому суждено было выжить, тот проживал свою жизнь за тех, кого забрала блокада. Всё самое страшное в их жизни уложилось в 900 дней», - отметила Наталья Федорова.

Напомним, сегодня, 27 января, отмечают День воинской славы России — День полного освобождения Ленинграда от фашистской блокады.