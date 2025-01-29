Общество

В ВТБ рассказали об этапах интеграции Почта Банка

План интеграции Почта Банка предполагает переход всей активной базы клиентов до конца мая 2026 года и сохранение существующих форматов обслуживания. Об этом заявил заместитель президента – председателя правления ВТБ Георгий Горшков.

Первым этапом объединения двух банков станет начало продаж продуктов ВТБ в Почта Банке. В ВТБ перейдут все форматы розничного обслуживания клиентов. Уже в начале февраля услуги и сервисы ВТБ начнут появляться поэтапно во всех полноформатных отделениях Почта Банка. С мая по август 2025 года также поэтапно они будут доступны в 2,2 тысячи отделениях Почты России, а в конце года более 20 тысяч сотрудников Почты России по всей стране смогут оформлять продукты и сервисы ВТБ.

«Объединение с Почта Банком позволит Группе ВТБ усилить свои позиции и стать еще ближе к клиентам по всей стране. Наши технологии, продуктовые решения и высокие стандарты обслуживания станут доступны даже в самых маленьких городах с населением менее 50 тысяч человек. В конце 2025 года интеграция перейдет в максимально активную фазу и будет продолжаться до финального объединения бизнеса в середине 2026 года», — заявил Георгий Горшков.