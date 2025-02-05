Общество

Комитет ГД одобрил к первому чтению законопроект о защите русского языка

Комитет Госдумы по культуре рекомендовал палате парламента принять в первом чтении законопроект о защите русского языка, который предусматривает в том числе размещение вывесок и надписей только на русском.

Законопроект был внесен на рассмотрение Госдумы группой депутатов в 2023 году. Автором выступил в том числе председатель думского комитета по экономической политике Максим Топилин.

Изменения предлагается внести в законы «О государственном языке Российской Федерации», «О защите прав потребителей», «О рекламе» и в другие законодательные акты, пишет ТАСС.