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Общество

Прокуратура привлекла к ответственности подрядчиков за просрочку капремонта домов в Пыталово

25.02.2025 08:00|ПсковКомментариев: 0

В ходе надзорных мероприятий прокуратура Пыталовского района установила факты несоблюдения сроков капитального ремонта многоквартирных домов в городе Пыталово. Работы проводились двумя подрядчиками: ООО «Строй Проф» и ООО «Капитал-Строй», сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

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Согласно договорам, заключённым с региональным оператором Фонда капитального ремонта Псковской области, ООО «Строй Проф» обязалось отремонтировать фундаменты домов 10, 17, 20 и 22 по улице Шафранского, а ООО «Капитал-Строй» — заменить системы холодного водоснабжения и водоотведения в доме 18 на улице Шафранского и горячего водоснабжения на улице Красноармейской, дом 42а. Все работы должны были быть завершены к 1 сентября 2024 года, однако подрядчики не уложились в установленные сроки.

В результате прокурорских проверок оба подрядчика были привлечены к административной ответственности по части 7 статьи 7.32 КоАП РФ («Несоблюдение сроков исполнения обязательств»). Суд назначил штрафы: ООО «Строй Проф» — 30 000 рублей, ООО «Капитал-Строй» — 82 000 рублей. Решения суда пока не вступили в законную силу.

На сегодняшний день капитальный ремонт всех указанных объектов выполнен в полном объёме.

Источник: Псковская Лента Новостей
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