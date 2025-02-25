Артур Гайдук: Избежать дефицита медиков поможет единая тарифная сетка оплаты труда

Единая тарифная сетка оплаты труда медработников поможет избежать дефицита кадров в филиалах межрайонных больниц и тем самым предотвратить их деградацию. Таким мнением поделился депутат Псковского областного Собрания от партии «Яблоко» Артур Гайдук на 42-й сессии 27 февраля, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
Он отметил, что 1 сентября псковская и палкинская больницы преобразовались в Псковскую межрайонную больницу. В островской больнице, присоединившей к себе несколько филиалов, по итогу слияния круглосуточный стационар есть только в Острове и в Пыталово, а в Невеле только в головном отделении.
Артур Гайдук добавил, что значение имеет также и расстояние от места жительства человека до больницы. Например, в случае закрытого хирургического отделения в гдовской больнице пациентов будут возить по трассе 120 километров до Пскова.
«Техническое оснащение не способно решить проблемы, и филиалы деградируют быстрее, чем головные больницы. При нормальном финансировании это не имело бы значения, сейчас это приведет к серьезным последствиям. Если не введут тарифную сетку по оплате труда медработников, то придется оптимизировать межрайонные больницы из-за дефицита кадров», – подытожил депутат.