Общество

Фонд «Защитники Отечества» и псковская ТПП заключили соглашение о сотрудничестве

Филиал фонда «Защитники Отечества» и Торгово-промышленная палата Псковской области заключили соглашение о сотрудничестве. Подписи под документом поставили руководители организаций Надежда Васильева и Владимир Зубов, сообщили Псковской Ленте Новостей в псковском филиале фонда.

Фотографии: Филиал фонда «Защитники Отечества» в Псковской области

Взаимодействие подразумевает организацию и проведение совместных мероприятий, содействие государственным и муниципальным органам власти в решении проблем участников СВО, членов их семей и членов семей погибших, создание образовательных программ и проектов для участников СВО по ведению бизнеса и сопровождению бизнес-проектов в дальнейшем, трудоустройство участников СВО в организациях - членах ТПП Псковской области.

Надежда Васильева провела для Владимира Зубова экскурсию по филиалу фонда, ознакомила с основными направлениями работы фонда, перечнем мер помощи и поддержки, с которыми могут обратиться подопечные фонда. Особо остановились на знакомстве с фотовыставкой «Отец Героя», открытой в филиале фонда совместно с Псковским областным Собранием депутатов. На выставке представлены фотографии жителей Псковской области, отцов, чьи сыновья погибли в ходе исполнения воинского долга в зоне специальной военной операции.

«Многие предприниматели, входящие в состав Торгово-промышленной палаты, не могут оставаться равнодушными во время проведения специальной военной операции и хотят искренне помочь. Оказать эту помощь удобно через взаимодействие с фондом "Защитники Отечества", который работает в нашей области», – прокомментировал подписание соглашения Владимир Зубов.