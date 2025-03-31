Общество

Дмитрия Качнова проводили в почетную отставку в Псковском областном суде

Коллектив Псковского областного суда в торжественной обстановке проводил в почётную отставку судью Псковского областного суда Дмитрия Качнова, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе судов Псковской области.

Фото: пресс-служба судов Псковской области

«Дмитрий Юрьевич свой профессиональный путь в судебной системе начал в должности помощника судьи Великолукского городского суда Псковской области. В апреле 2008 года был назначен на должность мирового судьи судебного участка № 40 в границах административно-территориального образования города Великие Луки. Указом президента РФ №468 от 16 августа 2021 года назначен на должность судьи Псковского областного суда», - рассказали в суде.

Председатель суда Олег Лазарев от своего имени и коллектива суда поздравил Дмитрия Качнова с почётной отставкой, поблагодарил его за многолетний добросовестный труд и пожелал здоровья, благополучия и успешной реализации всех намеченных планов на новом жизненном этапе.

В ответном слове Дмитрий Качнов поблагодарил коллег за совместную работу.