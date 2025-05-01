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Общество

Грили для корейского барбекю появятся в псковском ресторане Cho

06.05.2025 11:04|ПсковКомментариев: 0

Специальные грили, позволяющие посетителям самостоятельно жарить выбранные ими блюда, появятся в псковском ресторане Cho. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Дело вкуса» рассказал ресторатор, владелец лапшичной Cho Денис Романенко.

«В скором времени мы будем запускать грили для корейского барбекю, чтобы гости собирались с компанией и в вечернее время готовили то, что им хочется», — рассказал Денис Романенко. 

По его словам, данное новшество создаст уникальную атмосферу.

«Вам будут приносить определенные продукты, а вы сможете самостоятельно их обжаривать, добавлять соусы. При необходимости шеф-повар или официант подскажут, что и с чем можно сочетать», — добавил ресторатор. 

Особенность процесса заключается в том, что будут доступны также хот-поты — кастрюли с насыщенными бульонами, где гости смогут отваривать ингредиенты по своему вкусу. 

Помимо основной концепции самостоятельного приготовления пищи, ресторан планирует дополнить атмосферу музыкальным сопровождением, устраивая диджей-вечеринки каждую пятницу и субботу.

«Мы планируем по выходным устраивать диджей-вечера, приглашая различных диджеев. Это позволит создать соответствующую атмосферу, ведь корейское барбекю идеально подходит для того, чтобы собраться компанией и приятно провести время под живую музыку», — заметил гость студии. 
Источник: Псковская Лента Новостей
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