Общество

Грили для корейского барбекю появятся в псковском ресторане Cho

Специальные грили, позволяющие посетителям самостоятельно жарить выбранные ими блюда, появятся в псковском ресторане Cho. Об этом в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM) в программе «Дело вкуса» рассказал ресторатор, владелец лапшичной Cho Денис Романенко.

«В скором времени мы будем запускать грили для корейского барбекю, чтобы гости собирались с компанией и в вечернее время готовили то, что им хочется», — рассказал Денис Романенко.

По его словам, данное новшество создаст уникальную атмосферу.

«Вам будут приносить определенные продукты, а вы сможете самостоятельно их обжаривать, добавлять соусы. При необходимости шеф-повар или официант подскажут, что и с чем можно сочетать», — добавил ресторатор.

Особенность процесса заключается в том, что будут доступны также хот-поты — кастрюли с насыщенными бульонами, где гости смогут отваривать ингредиенты по своему вкусу.

Помимо основной концепции самостоятельного приготовления пищи, ресторан планирует дополнить атмосферу музыкальным сопровождением, устраивая диджей-вечеринки каждую пятницу и субботу.