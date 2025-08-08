Общество

53% псковичей считают, что счет на первом свидании должен оплачивать мужчина – опрос

«Если заплатит мужчина, то девушке это будет приятно», — 57% женщин и 53% мужчин считают, что на первом свидании в ресторане платить должен мужчина. К такому выводу пришли специалисты сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob по результатам опроса, в котором приняли участие представители экономически активного населения из Пскова.

Мнение, что каждый должен платить за себя, чаще разделяют представители мужского пола. По правилам этикета, расходы должен покрывать тот, кто пригласил. С этим соглашаются чаще женщины (14%), чем мужчины (9%).

Разделение счета поровну находит поддержку у каждого двенадцатого респондента среди представителей обоих полов. За оплату по договоренности — 3% мужчин и 6% женщин. Вариант, когда платит девушка, выбирают только 5% мужчин, тогда как среди женщин согласных с этим нет.