Успеть к 1 сентября: все ли школы готовы к учебному году

Скоро 1 сентября, и многие псковичи уже собирают своих детей в школу. В свою очередь образовательные учреждения тоже готовятся к встрече с детьми после летних каникул. Дело это нелегкое и тоже затратное. О том, насколько школы Пскова и области подготовлены к приему учеников, узнала Псковская Лента Новостей.

Почти готовы

Готовность образовательных организаций Псковской области к 2025-2026 учебному году приемочные комиссии министерства образования региона и муниципальных образований проверяли с 28 июля по 15 августа.

«Предъявлено к приемке 355 организаций из 360, принято и признано готовыми к началу нового учебного года 355 организаций - 100%», - рассказали в региональном министерстве образования.

Речь идет, в том числе, о 149 школах, 108 детских садах, 80 организациях дополнительного образования и 15 профессиональных образовательных организациях. «Замечания приемочных комиссий отсутствовали или были оперативно устранены в период проведения приемки», - сообщили в министерстве.

Не предъявлялись к приемке пять организаций: одно дошкольное учреждение и четыре школы, поскольку в них продолжается капитальный ремонт в рамках программы «Модернизация школьных систем образования». Работы планируется завершить до 30 ноября этого года.

В средней общеобразовательной школе №7 имени Антона Злобина в Великих Луках на период проведения капитального ремонта образовательный процесс организован: для 1- 4 классов на базе средней школы №1, для 5, 7 и 11 классов - на базе средней школы № 5, для 6 классов - на базе лицея № 11. Великолукская «Кадетская школа» на время капремонта «переехала» в среднюю школу №2.

Младшеклассники и старшеклассники гимназии Невеля на время ремонта будут учиться в средней школе №1 им. К.С. Заслонова, а учащиеся среднего звена - в школе №2 имени Н.И.Ковалева. В Опочецкой школе-интернате для детей, нуждающихся в социальной поддержке, на период капитального ремонта образовательный процесс организован на базе Центра образования Опочецкого района.

В 2025 году в рамках реализации национального проекта «Молодежь и дети» капитально ремонтируются восемь общеобразовательных учреждений. На данный момент работы в полном объеме завершены в средней школе № 4 Островского района.

Еще в трех учреждениях (Вернявинская средняя школа Палкинского района, Палкинская средняя школа, средняя общеобразовательная школа № 13 г. Пскова) работы планировалось завершить до начала учебного года.

Однако, как стало известно ПЛН, в Палкинском районе подрядчик не успевает закончить ремонт школ к 1 сентября. «Мы очень старались успеть выполнить ремонт в Палкинской и Вернявинской школах, но подрядная организация не уложилась в срок! Две недели придется всем набраться сил и потерпеть! Рассчитываю на ваше понимание, ремонт был необходим, но такие огромные объемы успеть выполнить крайне сложно», - сообщила на своей странице в соцсети глава Палкинского муниципального округа Ольга Потапова.

По ее словам, учебный процесс в период со 2 до 12 сентября в образовательных учреждениях будет организован следующим образом: для учеников 1-4 классов планируется по 4 урока в день, а школьники среднего звена будут учиться дистанционно - с возможным изменением данного формата по необходимости.

До конца 2025 года будет введено в эксплуатацию три новых здания школ. Одна из них - в областном центре на ул. Киселева. В построенном здании на 525 ученических мест разместится Псковская гимназия с изучением основ православной культуры № 28.

Также новые здания на 825 и на 205 мест появятся в Гдове и деревне Линово Пыталовского района.

В плановом порядке

В областном центре проверка готовности образовательных учреждений к новому учебному году прошла еще с 4 по 8 августа. «Комиссия работала очень плотно. С учетом того, что у нас 91 образовательное учреждение, по которым проведена была приемка, - это и достаточно серьезная работа в течение всей недели. Комиссия также достаточно большая. В нее входят представители управления образования, Росгвардии, МВД по городу Пскову, общественных организаций, депутаты Псковской городской Думы, представители родительской общественности. То есть комиссия, что называется, со всех сторон готова была посмотреть на наши учреждения. По итогам проверки 89 учреждений приняты к новому учебному году без замечаний», - сообщил начальник управления образования администрации Пскова Геннадий Иойлев.

Также, по его словам, два учреждения приняты будут комиссионно после завершения работ по капитальному ремонту - 13-я школа и 54-й детский сад.

Это два объекта, которые вошли в большую всероссийскую программу по капитальному ремонту. «Мы очень рады, когда наши учреждения участвуют в этой программе. Ежегодно участвовали школы, а нынешний год первый, когда принимает участие дошкольное образовательное учреждение. Подрядчиком работы все практически на сегодняшний день завершены, где-то отделочные работы мелкие завершаются. И оба образовательных учреждения 1 сентября войдут уже полным составом в свои здания», - сказал Геннадий Иойлев.

Начальник управления образования также отметил, что в этом году нет ни одного учреждения образования в городе Пскове, на которое не выделялись бы средства для работ по коммуникациям и сетям, проведения косметических ремонтов, замены оконных блоков.

«Перечень работ, который проводился, - огромный. Понятно, что от учреждения к учреждению суммы разные. Где-то чуть больше, где-то - чуть меньше. Сейчас завершается, например, капитальный ремонт спортивного зала в таможенно-правовом лицее. Это тоже огромное подспорье. И еще в одной нашей школе появится отвечающий современным требованиям капитально отремонтированный спортивный зал», - заметил он.

«На удивление, в плановом порядке произведены практически все работы. Подрядчики, которые работали на наших объектах в этом году, также вовремя отработали и практически без замечаний. Этот год можно назвать очень позитивным в плане подготовки к новому учебному году», - рассказал Геннадий Иойлев.

Защита школ и новые дисциплины

Геннадий Иойлев отметил, что суммы на подготовку к новому учебному году выросли на 30%. «Увеличились суммы на антитеррористическую защищенность: заборы, домофоны, видеонаблюдение и много разных такого рода мероприятий, система управления эвакуации, например. Если говорить о ремонтных вещах, то там тоже увеличение достаточно большое - порядка на 40% роста по суммам, которые затрачены на приведение учреждений в порядок», - сообщил он.

На обеспечение антитеррористической защищенности всех образовательных учреждений региона в этом году из областного бюджета выделено 25 млн рублей.

«За счет указанных средств планируется установить следующее оборудование: 959 тыс. рублей направлено на наружное освещение на трех объектах; 11 млн рублей - на установку системы оповещения и управления эвакуацией на семи объектах; 1,3 млн рублей - устройство автоматической разблокировки ворот на трех объектах; 1,4 млн рублей на системы контроля и управления доступом на одном объекте. Еще 3,2 млн рублей потрачено на дополнительные системы видеонаблюдения на четырех объектах, 635,7 тыс. рублей - на замену домофонного оборудования на трех объектах; 6,3 млн рублей - на замену периметрального ограждения территории на пяти объектах», - сообщили в областном министерстве образования.

Также в школы закуплено и поставлено оборудование: мебель, компьютерная техника, кухонное оснащение и спортивный инвентарь. В том числе, в 149 образовательных организаций приобретено оборудование для реализации образовательных программ по учебным предметам «Основы безопасности и защиты Родины» и «Труд (Технология)».

Все общеобразовательные школы (100%) обеспечены учебниками в полном объеме. «Всего в рамках подготовки к новому учебному году закуплено 212 854 учебника на общую сумму 133 млн. рублей, в том числе 68 170 новых учебников по истории для 5-9 классов на сумму 14,2 млн. рублей», - рассказали в министерстве.

Таким образом, практически все школы к новому учебному году получили что-то новое: новое здание, обновленные помещения или современное оборудование. Все это создает комфортные условия для образовательного процесса и получения новых знаний.

Светлана Синцова

Фото из архива ПЛН