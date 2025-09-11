Общество

Попрошайки: прогнать или помочь?

Псков становится год от года красивее. Теперь туристы восхищаются не только древностями, но удобной комфортной современной инфраструктурой. Идет такой восхищенный красотой и окунувшийся в историю гость города, а ему вслед: «Помоги-и-ите Христа ради!». И хорошо, если на отказ «помочь» никаких проклятий не посыпется.

Негатив и непонимание

Попрошайничество - активное прошение у прохожих людей денег и других материальных ценностей, являющееся для просящего основным средством дохода. Согласно толковому словарю Дмитрия Ушакова, это занятие нищенством, либо постоянное, нудное приставание с просьбами о чем-нибудь.

В 90-е годы прошлого века люди, просящие милостыню, были привычным явлением на улицах города Пскова. В те непростые времена человек запросто мог оказаться в сложной финансовой обстановке.

Некоторые люди не искали выход из сложившейся ситуации, не принимали меры к улучшению своего положения, не пытались, например, найти работу, а выходили на улицу, чтобы выпрашивать у проходящих мимо денег всевозможными методами.

На «паперть» людей приводит не только нищета, но и вредные привычки: алкоголизм, наркомания, склонность к бродяжничеству и асоциальному образу жизни.

Нельзя забывать и о возможном криминальном характере попрошайничества, когда за собирающими милостыню стоят криминальные группировки, для которых это один из способов обогащения.

Казалось, что попрошайничество пропало из поля зрения, просящие милостыню на улицах Пскова встречались в последние годы, но достаточно редко. Но с недавних пор люди, собирающие милостыню, - вновь стали привычной картиной у магазинов и торговых центров, а теперь и на главной площади Пскова. И красивые открыточные виды города сменяются картинкой социального неблагополучия его жителей.

Многие месяцы возле пешеходного перехода на площади Ленина прохожие видят сидящего на асфальте мужчину, а рядом с ним кружку для сбора пожертвований и икону. Он никого не беспокоит, и некоторые люди даже что-то кидают в жестяную банку. Но большинство проходят мимо, стараясь не смотреть в его сторону.

«На место туриста нам легко себя поставить, потому что, когда приезжаешь в другой город и видишь подобную картину, это вызывает такой же негатив и непонимание, как и неубранные урны и не подметенные улицы», - говорит председатель Союза туриндустрии Псковской области Светлана Баранова.

Она поддерживает своих коллег, которые считают такое явление неприемлемым. «При всем понимании нынешней ситуации и всех тех проблем, которые возникают, я согласна с теми нашими гидами-экскурсоводами, которые, работая с туристами, ежедневно сталкиваются с такими ситуациями и нередко говорят людям, собирающим милостыню, что они позорят город», - отмечает председатель Союза туриндустрии.

По словам Светланы Барановой, если попрошайничество не является своеобразным «хобби» (в соцсетях как-то обсуждалась история о пенсионерке, собирающей милостыню, за которой в конце дня приезжал сын на дорогой иномарке), а люди, действительно, оказываются в этой ситуации в силу своих личных проблем или болезни, это требует помощи и поддержки со стороны органов власти, медицинских учреждений.

«В любом случае их не должно быть на улицах города, и на это нужно обращать внимание. На сегодняшний день существует очень много возможностей помощи этим людям или решения их ситуации. Если для человека это не является образом жизни, то помощь может быть оказана социальными службами», - уверена она.

Светлана Баранова также отметила и тот факт, что такое явление свидетельствует о социальном неблагополучии: «Это было распространено в 90-е годы. Потом был какой-то период, когда это с улиц исчезло, как пьянство и другие асоциальные явления. А сейчас новая волна, возможно, связанная с тем, что мы теряем ориентацию в современном мире. Но в любом случае город это не украшает. Особенно, если это происходит в навязчивой или агрессивной форме».

Штраф за навязчивость

Впрочем, если попрошайки ведут себя назойливо, на них можно пожаловаться в полицию. Как пояснил врио начальника пресс-службы УМВД России по Псковской области Антон Морозов, сотрудникам полиции переданы полномочия по составлению протоколов об административных правонарушениях, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность, предусмотренных законом «Об административных правонарушениях на территории Псковской области».

«Должностные лица органов внутренних дел могут составлять протоколы по статье 2.14 закона Псковской области «Приставание к гражданам в общественных местах». Эта статья предусматривает административную ответственность за навязчивые действия граждан, направленные на куплю-продажу, обмен или приобретение вещей, а также на гадание и попрошайничество, если такие действия являются навязчивыми и нарушают общественный порядок», - пояснил Антон Морозов, добавив, что такими же полномочиями наделены и должностные лица правительства Псковской области, а дела по административным правонарушениям, предусмотренным статьей 2.14 областного закона, рассматриваются мировыми судьями.

Правда, в этом году псковские полицейские получали только единичные сообщения о случаях попрошайничества на улицах областного центра.

«Важно отметить, речь идет именно о навязчивых действиях, а не просто нахождении в общественном месте. В случае выявления подобных правонарушений, сотрудники полиции оперативно реагируют и выезжают на место происшествия. Кроме того, регулярно проводятся рейдовые мероприятия для их профилактики и пресечения», - пояснил Антон Морозов.

Помощь предусмотрена

Впрочем, люди, попавшие в сложную жизненную ситуацию, могут рассчитывать не только на штрафы, но и на помощь со стороны государственных органов. «Основными направлениями социальной работы с лицами без определенного места жительства, в том числе занимающимися бродяжничеством и попрошайничеством, являются: предоставление социальной поддержки и оказание социальных услуг в соответствии с федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан в Российской Федерации», - поясняет министр социальной защиты Псковской области Ольга Евстигнеева.

На территории города Пскова функционирует отделение по оказанию помощи лицам БОМЖ - Центр социального обслуживания г. Пскова, которое предоставляет срочные социальные услуги в условиях ночного пребывания 20 лицам, оказавшимся без определенного места жительства, и 10 лицам - в условиях стационарного отделения.

Отделение для лиц БОМЖ расположено по адресу: г. Псков, ул. Яна Фабрициуса, д. 27-а, телефон: 8 (8112) 62-12-93.

Правда, как заметили в министерстве, предоставление социальных услуг «осуществляется на принципе добровольности и носит заявительный характер».

«По состоянию на 5 сентября 2025 года срочные социальные услуги в отделении для лиц БОМЖ получают 22 человека. Специалисты оказывают помощь нуждающимся гражданам в оформлении, восстановлении документов, дающих право на получение пенсии, адресной социальной помощи и поддержки, льгот, госпитализации в лечебно-профилактические учреждения, оформлении в учреждения стационарного социального обслуживания», - сообщает министр социальной защиты.

Министерство проводит и профилактическую работу: «Регулярно специалисты Центра информируют людей, занимающимися бродяжничеством и попрошайничеством на улицах города Пскова, о перечне социальных услуг и мерах социальной поддержки, которые можно получить в учреждениях социального обслуживания».

По словам Ольги Евстигнеевой, работа по выявлению лиц БОМЖ на территории города Пскова строится в тесном взаимодействии Центра с организациями здравоохранения, социального обслуживания, органами исполнительной власти, общественными и религиозными организациями. «С целью профилактики бродяжничества и попрошайничества своевременно направляется информация в органы уголовно-исполнительной системы Российской Федерации о возможности оказания социальных услуг лицам, освобождающимся из мест лишения свободы, не имеющим места жительства и регистрации», - сообщила она.

За последние четыре года количество лиц БОМЖ, нуждающихся в оказании срочных социальных услуг, сократилось в два раза. В 2021 году на учете в отделении было 32 человека, в 2022 году — 27, в 2023 году — 25, в прошлом — всего 12 человек.

Министр также отмечает, что органы соцзащиты населения один раз в год оказывают помощь малоимущим семьям и одиноко проживающим гражданам, среднедушевой доход которых ниже величины прожиточного минимума - 17 556 рублей.

По вопросу определения права на оказание государственной социальной помощи граждане могут обратиться в ГКУ ПО «Центр социальных выплат» по адресу: г. Псков, ул. Вокзальная, д. 12, телефон: 8 (8112) 29-17-60, 8 (8112) 29-17-63.

В случае необходимости получения социальных услуг, срочной социальной помощи всегда можно обратиться в Центр по адресу: г. Псков, ул. Советская, д. 111, телефон: 8 (8112) 66-17-55.

«Проситель - прежде всего человек»

Но если и полиция, и органы соцзащиты свои обязанности выполняют, почему количество попрошаек на улицах не уменьшается, а скорее, наоборот, растет?

«Эта тема актуальна во все времена, всегда были просители. Не очень хочется называть людей попрошайками. Скажу чисто своё собственное мнение: каждый человек - прежде всего человек, и остается им, даже если он в отчаянии и нужде. Чаще всего обществом такие люди не принимаются, и многие игнорируют их присутствие или «подают» изредка у храмов, с мыслью «все равно пропьют» или «отберет тот, кто поставил на «точку» этого попрошайку». Такие люди вызывают у общества разный спектр чувств от жалости до отвращения. Но так или иначе это истории о ЛЮДЯХ, которые скорее всего не по своей воле стали жертвами обстоятельств, предательства, потери себя. Сто процентов их жизнь начиналась не с этого», - считает психолог Анна Чуева.

По словам психолога, людям сложно представить, каково это - оказаться на улице: «Человек проживает тотальную потерю своей личности, чувствует боль, страх, страдание, унижение. Несмотря на то, что жизнь на улице - борьба за выживание, холод, голод, болезни, отвращение, игнор общества, со временем попрошайка привыкает к такой своей жизни, а привычка становится выгодой, жалостливый взгляд - выгода, выбор жить так, а не иначе - тоже в той или иной мере становится выгодой. Думаю, большинство из нас игнорируют эту часть общества в первую очередь из-за страха, так как вольно или невольно многие понимают, что от этого никто не застрахован. И второе чувство - вина, не за то, что нам есть что есть и что есть крыша над головой, а за то что мы не умеем ценить то, что у нас есть, а попрошайка нам об этом напоминает».

Какие люди склонны к попрошайничеству? По словам психолога, существует такой тип людей, которые склонны сбегать из дома, ночевать на вокзалах, теплотрассах, на улице, в заброшках. «Опять же это не тип личности на то, чтобы стать бродяжкой у человека были причины: неблагополучная семья, трудности с социальной адаптацией, травля, психические расстройства, неудовлетворённость жизнью, наркомания», - уверена она.

Что касается того, как нужно реагировать на таких людей, Анна Чуева считает, что помогать им лучше не деньгами, а делом. «Подавать "последние" свои деньги точно не стоит! И опять же давайте будем честны, как помогут ваши 10, 20, 100 или даже 500 рублей нуждающемуся в крове и еде человеку? Если есть ресурс и возможность - помоги нуждающемуся, но не деньгами, а делом. Можно предложить еду, купить или отдать теплую одежду, просто поговорить с человеком, не относясь к нему как "второсортному", направить в благотворительную организацию. Окажите помощь, если в состоянии помочь!» - говорит психолог

По ее словам, «на попрошаек нет правильной или неправильной реакции». «Каждый будет реагировать на них в меру своих собственных убеждений. Просто необходимо помнить, что все мы люди. Быть добрым к ближнему - это хороший способ не вызвать агрессию у людей, обиженных на весь мир. Цените всё, что у вас есть. Не будьте равнодушными к чужой судьбе, творите добро и дарите нуждающемуся надежду», - советует Анна Чуева.

Действительно, можно закрывать глаза на проблему и просто не замечать это явление. Но более правильным будет в любых обстоятельствах оставаться людьми. Быть человечными и неравнодушными. Поддержать не столько деньгами, сколько делом. Службы помощи таким людям существуют, но они не всегда знают, куда обращаться. И, может быть, благодаря нашим действиям, хотя бы одному человеку, попавшему в беду, удастся помочь…

Светлана Синцова