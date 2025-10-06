Общество

Наталья Федорова ознакомилась с работой предприятия «Племрепродуктор Назия»

С работой предприятия «Племрепродуктор Назия» ознакомилась глава Псковского района Наталья Федорова, сообщается на ее странице в соцсети «ВКонтакте».

«Накануне Дня работников сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности ознакомилась с работой предприятия "Племрепродуктор Назия", расположенного на территории Тямшанской волости. Ежемесячно предприятие, которое является крупнейшей птицефабрикой Псковской области, производит более 2 тысяч тонн мяса птицы. Экономическое положение стабильное, позволяющее вести планомерную модернизацию производственного комплекса, рассказал в ходе встречи генеральный директор птицефабрики Александр Станиславчик», - сообщила Наталья Федорова.

Она подчеркнула, что администрация района успешно взаимодействует с предприятием по ряду направлений. Среди них, например, профориентационная работа.

«Кадровая ситуация на предприятии стабильная, отметил руководитель, на данный момент не закрытые вакансии можно пересчитать по пальцам. Воочию увидели модернизацию – от благоустройства территории до новой специализированной техники. В минувшем году реализован проект нового элеватора для оперативного кормления птицы, корма используют отечественные. В настоящий момент идет модернизация гаража для техники. Договорились с Александром Евгеньевичем продолжать взаимодействие по всем направлениям. Особо отмечу вклад предприятия в строительство православного храма Жен Мироносиц в деревне Тямша. Свое участие в этом благородном и богоугодном деле руководство не афиширует, однако оно достойно уважения и искренней благодарности!» - добавила Наталья Федорова.